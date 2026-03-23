Україна знищує ППО та логістику РФ: результати ударів за ніч
- Сили оборони уразили ЗРК Тор та ЗРГК Тунгуска.
- Під удар потрапила радіолокаційна станція Небо-У в Брянській області РФ.
- Українські військові знищили склади пального, боєприпасів і техніки на ТОТ.
Підрозділи Сил оборони України впродовж доби та в ніч на 23 березня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів, зокрема засоби ППО, радіолокаційні станції та склади.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ураження ППО та радарів у РФ: що відомо
За даними Генштабу, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс Тор у районі Курахівки на тимчасово окупованій території Донецької області.
Також під удар потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 Тунгуска у Брянській області РФ.
Окрім цього, Сили оборони завдали удару по радіолокаційній станції Небо-У в районі Супоневого Брянської області.
Наразі ступінь пошкодження цих об’єктів уточнюється.
Також українські військові уразили низку логістичних об’єктів російської армії.
Зокрема, під удар потрапив склад пально-мастильних матеріалів у населеному пункті Ведмеже на тимчасово окупованій території Луганської області.
Крім того, уражено склад боєприпасів, склад матеріально-технічних засобів і склад ракетно-артилерійського озброєння на тимчасово окупованій Донеччині.
Окремо українські захисники вдарили по об’єктах, пов’язаних із використанням безпілотників.
Зокрема, уражено склад зберігання БпЛА у районі Старомихайлівки, а також склади зберігання дронів типу Shahed у Макіївці Донецької області.
У Генштабі зазначають, що ці об’єкти використовувалися для забезпечення бойових дій, роботи систем ППО та застосування безпілотників.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про ураження російського нафтового терміналу в порту Приморськ у Ленінградській області.
Тоді внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено резервуари з паливом, а на території об’єкта виникла пожежа.