Киевское метро постоянно развивается, ведь город растет и нуждается в новых станциях и обновлении инфраструктуры. В настоящее время активно ведется строительство метро в районе Виноградарь, где возводятся станции Мостицкая и Варшавская, прокладываются туннели и обустраиваются инженерные сети.

Параллельно в столице проводится ремонт существующих станций. В КГГА сообщили, что на станции Шулявская (Святошинско-Броварская линия) с 20 марта 2026 года начался плановый капитальный ремонт трех эскалаторов нижнего уклона. Работы будут вестись круглосуточно и продлятся до начала декабря 2026 года.

Строят ли станцию метро Новобеличи в Киеве, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Станция метро Новобеличи в Киеве: что известно о строительстве

Строительство станции метро Новобеличи на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена должно было начаться еще в 2003 году. Однако реализация проекта постоянно откладывалась, а конечные сроки переносились из года в год.

В июне 2017 года Киевский метрополитен объявил тендер на прокладку нового участка линии до Новобеличей, включая строительство электродепо. Согласно проекту, завершение работ планировалось на 2022 год.

Победителем тендера стала компания Метротуннельпроект, но после повторного анализа представленных документов заказчик отказался подписывать договор. В течение того же года проводилось еще несколько тендеров с аналогичными требованиями, однако все аукционы отменялись.

Текущее состояние проекта в 2026 году

Несмотря на все отсрочки, продление красной линии метро от станции Академгородок по-прежнему входит в планы развития Киева. Однако на 2026 год финансирование строительства этого участка не предусмотрено.

В Департаменте транспорта КГГА сообщили, что строительство нового участка Святошинско-Броварской линии предусмотрено Генеральным планом Киева, но средств на реализацию пока нет.

Как отмечают в КГГА, в случае включения указанного мероприятия в Программу экономического и социального развития Киева и выделения средств на текущий и последующие годы КП Киевский метрополитен обеспечит выполнение работ.

Станция метро Новобеличи: когда начнут строить

По состоянию на 2026 год действующей конечной станцией Святошинско-Броварской линии остается Академгородок. Вероятно, строительство станции метро Новобеличи в Киеве начнется только после ввода в эксплуатацию станций Мостицкая и Варшавская.

Напомним, что метро на Виноградарь активно строится. Больше всего работ сейчас сосредоточено на станции Варшавская. Здесь завершено бетонирование разворотных тупиков, ведется гидроизоляция конструкций и строительство подземного перехода под проспектом Европейского Союза для удобного пешеходного доступа.

На станции Мостицкая продолжаются работы в вестибюльной части — формируется монолит конструкций будущего входа. Между станциями Мостицкая и Варшавская уже построено более 800 м двухъярусных туннелей с современными системами шумопоглощения и виброзащиты, чтобы минимизировать воздействие на жилую застройку.

Параллельно осуществляется вынос инженерных сетей: перекладываются водопровод и канализация, перенесены электрокабели, что позволяет вести строительство без отключений коммуникаций.

Проект реализует специализированное подразделение Autostrada, которое использует собственную спецтехнику и туннелепроходческие комплексы, обеспечивая полный цикл работ автономно даже во время возможных отключений электроэнергии.

Инфраструктурное значение станции метро Новобеличи в Киеве

Жилой массив Новобеличи, где в настоящее время проживают несколько сотен тысяч киевлян, очень нуждается в развитии транспортной инфраструктуры. Станция метро здесь стала бы важным фактором городского развития, облегчила бы ежедневные поездки киевлян и уменьшила нагрузку на другие участки красной линии.

Строительство участка до станции Новобеличи было предусмотрено еще Генеральным планом Киева до 2020 года, утвержденным в 2002 году, но впоследствии перенесено в последующие программные документы.

Поселок Новобеличи расположен между улицами Генерала Наумова, Подлесной, Олевской и Рабочей, вдоль железнодорожной ветки на Коростень.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.