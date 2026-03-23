Київське метро постійно розвивається, адже місто росте і потребує нових станцій та оновлення інфраструктури. Наразі активно триває будівництво метро на Виноградар, де споруджуються станції Мостицька та Варшавська, прокладаються тунелі та облаштовуються інженерні мережі.

Паралельно в столиці проводиться ремонт існуючих станцій. У КМДА повідомили, що на станції Шулявська (Святошинсько‑Броварська лінія) з 20 березня 2026 року розпочався плановий капітальний ремонт трьох ескалаторів нижнього нахилу. Роботи відбуватимуться цілодобово і триватимуть до початку грудня 2026 року.

Станція метро Новобіличі у Києві: що відомо про будівництво

Будівництво станції метро Новобіличі на Святошинсько‑Броварській лінії Київського метрополітену мало розпочатися ще у 2003 році. Проте реалізація проєкту постійно відкладалася, а кінцеві терміни переносилися з року в рік.

У червні 2017 року Київський метрополітен оголосив тендер на прокладання нової ділянки лінії до Новобіличів, включно з будівництвом електродепо. За проєктом, завершення робіт планувалося на 2022 рік.

Переможцем тендеру стала компанія Метротунельпроект, але після повторного аналізу поданих документів замовник відмовився підписувати договір. Протягом того ж року проводилися ще кілька тендерів з аналогічними вимогами, проте всі аукціони скасовувалися.

Поточний стан проєкту у 2026 році

Незважаючи на всі відтермінування, продовження червоної лінії метро від станції Академмістечко залишається у планах розвитку Києва. Проте станом на 2026 рік фінансування для будівництва цієї ділянки не передбачене.

У Департаменті транспорту КМДА повідомили, що будівництво нової ділянки Святошинсько‑Броварської лінії передбачено Генпланом Києва, але коштів на реалізацію поки що немає.

Як зазначають у КМДА, у разі включення зазначеного заходу до Програми економічного і соціального розвитку Києва та виділення коштів на поточний і наступні роки КП Київський метрополітен забезпечить виконання робіт.

Станція метро Новобіличі: коли почнуть будувати

Станом на 2026 рік діючою кінцевою станцією Святошинсько‑Броварської лінії залишається Академмістечко. Ймовірно, будівництво станції метро Новобіличі у Києві розпочнеться лише після введення в експлуатацію станцій Мостицька та Варшавська.

Нагадаємо, що Метро на Виноградар активно будується. Найбільше робіт зараз зосереджено на станції Варшавська. Тут завершено бетонування оборотних тупиків, ведеться гідроізоляція конструкцій і спорудження підземного переходу під проспектом Європейського Союзу для зручного пішохідного доступу.

На станції Мостицька тривають роботи у вестибюльній частині — формується моноліт конструкцій майбутнього входу. Між Мостицькою та Варшавською вже побудовано понад 800 м двоярусних тунелів із сучасними системами шумопоглинання та віброзахисту, щоб мінімізувати вплив на житлову забудову.

Паралельно здійснюється винесення інженерних мереж: перекладаються водопровід та каналізація, перенесено електрокабелі, що дозволяє будівництво без відключень комунікацій.

Проєкт реалізує спеціалізований підрозділ Autostrada, який застосовує власну спецтехніку та тунелепрохідницькі комплекси, забезпечуючи повний цикл робіт автономно навіть під час можливих відключень електроенергії.

Інфраструктурне значення станції метро Новобіличі у Києві

Житловий масив Новобіличі, де наразі мешкають декілька сотень тисяч киян, дуже потребує розвитку транспортної інфраструктури. Станція метро тут стала б важливим фактором міського розвитку, полегшила б щоденні поїздки киян та зменшила навантаження на інші ділянки червоної лінії.

Будівництво ділянки до станції Новобіличі було передбачене ще Генпланом Києва до 2020 року, затвердженим у 2002 році, але згодом перенесено до наступних програмних документів.

Селище Новобіличі розташоване між вулицями Генерала Наумова, Підлісною, Олевською та Робітничою, уздовж залізничної гілки на Коростень.

