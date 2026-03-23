Служба безпеки України та Нацполіція по гарячих слідах за декілька годин затримали виконавця теракту в Бучі, який стався сьогодні рано вранці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затримання виконавця теракту у Бучі

Так, сьогодні о 05:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць Бучі. Після прибуття на місце екстрених служб пролунав ще один вибух.

Співробітники СБУ та Нацполіції по гарячих слідах затримали виконавця теракту, яким виявився 21-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби через інтернет.

Чоловік отримав від росіян інструкцію з виготовлення двох вибухових пристроїв. Для підриву на кожну з вибухівок агент прикріпив мобільні телефони.

Далі підозрюваний заклав вибухівки під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку та поблизу сміттєвого контейнера.

Зі слів підозрюваного, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час цей знайомий почав шантажувати молодика, повідомили в поліції Київщини.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів у Бучі незначні поранення дістали двоє правоохоронців.

За фактом теракту у Бучі правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Триває слідство.

Джерело : СБУ

