Подвійний теракт у Бучі: СБУ та поліція затримала 21-річного агента РФ
- Підозрюваний — 21-річний місцевий житель, завербований через інтернет.
- Він виготовив дві саморобні вибухівки за інструкціями російських спецслужб.
- Вибухівки були закладені біля під’їзду будинку та сміттєвого контейнера.
Служба безпеки України та Нацполіція по гарячих слідах за декілька годин затримали виконавця теракту в Бучі, який стався сьогодні рано вранці.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Затримання виконавця теракту у Бучі
Так, сьогодні о 05:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць Бучі. Після прибуття на місце екстрених служб пролунав ще один вибух.
Співробітники СБУ та Нацполіції по гарячих слідах затримали виконавця теракту, яким виявився 21-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби через інтернет.
Чоловік отримав від росіян інструкцію з виготовлення двох вибухових пристроїв. Для підриву на кожну з вибухівок агент прикріпив мобільні телефони.
Далі підозрюваний заклав вибухівки під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку та поблизу сміттєвого контейнера.
Зі слів підозрюваного, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час цей знайомий почав шантажувати молодика, повідомили в поліції Київщини.
Нагадаємо, що внаслідок вибухів у Бучі незначні поранення дістали двоє правоохоронців.
За фактом теракту у Бучі правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Триває слідство.