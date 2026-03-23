После относительно мягкого марта, который предвещает тепло и время от времени радует солнечными днями, настоящая весна только готовится проявить себя во всей красе.

Какой будет погода в Харькове в апреле, читайте в нашем материале.

Прогноз погоды в Харькове с 24 по 28 марта

Как сообщила синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Валентина Муратова, в ближайшие дни на погоду в Харьковской области будут влиять малоградиентные поля высокого давления.

Прогноз погоды в Харькове на неделю:

24 марта ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3° до -2°, днем составит +8…+13°. В Харькове ночью около 0°, днем +10…+12°.

25 марта сохранится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +0…+5°, днем +9…+14°.

26 марта преимущественно без осадков, переменная облачность. Ветер сменится на восточный, 5–10 м/с. Температура ночью +0…+5°, днем повысится до +12…+17°.

27 марта облачность останется переменной: ночью без осадков, а днем в некоторых районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +11…+16°.

28 марта снова без существенных осадков, переменная облачность. Ветер северный, несколько усилится до 7–12 м/с. Температура ночью +2…+7°, днем +11…+16°.

Что будет влиять на погоду в Харькове в апреле 2026 года

Весенний сезон 2026 года в Украине, в частности в Харькове, будет развиваться по нестабильному сценарию. По оценкам международных метеорологических центров, в частности европейских климатических служб, вместо привычного постепенного потепления ожидается период резких погодных колебаний.

Это означает, что весна не будет ровной, а теплые периоды будут чередоваться с возвращением холода, иногда довольно резким.

Причина — сразу несколько масштабных процессов в атмосфере. Ослабление Ла-Ниньи, переход климатической системы ENSO в нейтральную фазу с признаками формирования Эль-Ниньо, а также возмущение полярного вихря в конце зимы влияют на циркуляцию воздуха.

Из-за этого атмосфера становится менее стабильной, воздушные потоки меняют направления, учащаются вторжения циклонов и формируются блокирующие антициклоны.

В результате погодные процессы приобретают волнообразный характер, поэтому короткие периоды тепла сменяются похолоданиями.

Погода в Харькове в апреле будет довольно контрастной. Холодные воздушные массы будут периодически поступать с востока и севера, принося понижение температуры. В такие периоды возможны не только дожди, но и мокрый снег. В ночные часы местами не исключены заморозки.

В то же время солнечной энергии станет больше, поэтому днём воздух будет прогреваться быстрее. Именно разница между теплыми днями и холодными ночами создаёт риски для растений, особенно в низинах.

Прогноз погоды в Харькове на апрель

В начале месяца, с 1 по 6 апреля, в Харькове будет преобладать относительно теплая погода. Ожидается, что температура будет выше средних многолетних показателей примерно на несколько градусов, хотя периодически возможны кратковременные похолодания.

В период с 6 по 13 апреля в Харькове температурный фон выровняется и приблизится к климатической норме. Погода станет более сдержанной, без значительных отклонений, но с переменной облачностью и периодическими осадками.

В середине месяца, с 13 по 20 апреля, в Харькове в целом сохранится погода в пределах привычных для этого времени значений. В то же время возможны короткие периоды более теплой погоды, когда температура будет превышать норму.

В конце апреля, с 20 по 27 число, в Харькове прогнозируется постепенное потепление. Средние температуры поднимутся еще на несколько градусов, и весенняя погода станет более стабильной, хотя дожди полностью не исчезнут.

Весна 2026 года в Европе будет нестабильной и контрастной. Для Украины это означает частые перепады температуры, периодические похолодания в апреле и повышенную вероятность осадков.

В Харькове такие тенденции проявятся в виде чередования теплых и прохладных периодов, с возможными заморозками в начале месяца и постепенным переходом к более комфортной весенней погоде в конце апреля.

