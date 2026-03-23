Після відносно м’якого березня, який натякає на тепло і час від часу тішить сонячними днями, справжня весна ще тільки готується заявити про себе на повну.

Якою буде погода у Харкові у квітні, читайте в нашому матеріалі.

Прогноз погоди в Харкові з 24 по 28 березня

Як повідомила синоптикиня Харківського регіонального центру з гідрометеорології Валентина Муратова, найближчими днями на погоду в Харківській області впливатимуть малоградієнтні поля високого тиску.

Зараз дивляться

Прогноз погоди у Харкові на тиждень:

24 березня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер північно-східного напрямку, 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від +3° до -2°, вдень становитиме +8…+13°. У Харкові вночі близько 0°, вдень +10…+12°.

25 березня збережеться мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +0…+5°, вдень +9…+14°.

26 березня переважно без опадів, мінлива хмарність. Вітер зміниться на східний, 5–10 м/с. Температура вночі +0…+5°, вдень підвищиться до +12…+17°.

27 березня хмарність залишиться мінливою: вночі без опадів, а вдень у деяких районах можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°, вдень +11…+16°.

28 березня знову без істотних опадів, мінлива хмарність. Вітер північний, дещо посилиться до 7–12 м/с. Температура вночі +2…+7°, вдень +11…+16°.

Що впливатиме на погоду у Харкові на квітень 2026 року

Весняний сезон 2026 року в Україні, зокрема у Харкові, розвиватиметься за нестабільним сценарієм. За оцінками міжнародних метеорологічних центрів, зокрема європейських кліматичних служб, замість звичного поступового потепління очікується період різких погодних коливань.

Це означає, що весна не буде рівною, а теплі відрізки чергуватимуться з поверненням холоду, інколи доволі різким.

Причина — одразу кілька масштабних процесів у атмосфері. Ослаблення Ла-Ніньї, перехід кліматичної системи ENSO у нейтральну фазу з ознаками формування Ель-Ніньйо, а також збурення полярного вихору наприкінці зими впливають на циркуляцію повітря.

Через це атмосфера стає менш стабільною, повітряні потоки змінюють напрямки, частішають вторгнення циклонів і формуються блокуючі антициклони.

У підсумку погодні процеси набувають хвильового характеру, тож короткі періоди тепла змінюються похолоданнями.

Погода в Харкові у квітні буде досить контрастною. Холодні повітряні маси періодично надходитимуть зі сходу та півночі, приносячи зниження температури. У такі періоди можливі не лише дощі, а й мокрий сніг. У нічні години місцями не виключені заморозки.

Водночас сонячної енергії ставатиме більше, тому вдень повітря прогріватиметься швидше. Саме різниця між теплими днями та холодними ночами створює ризики для рослин, особливо у низинах.

Прогноз погоди у Харкові на квітень

На початку місяця, з 1 по 6 квітня, у Харкові переважатиме відносно тепла погода. Температура очікується вищою за середні багаторічні показники приблизно на кілька градусів, хоча періодично можливі короткі похолодання.

У проміжку з 6 по 13 квітня у Харкові температурний фон вирівняється і наблизиться до кліматичної норми. Погода стане більш стриманою, без значних відхилень, але з мінливою хмарністю та періодичними опадами.

Середина місяця, з 13 по 20 квітня, у Харкові загалом збережеться в межах звичних для цього часу значень. Водночас можливі короткі хвилі теплішої погоди, коли температура перевищуватиме норму.

Наприкінці квітня, з 20 по 27 число, у Харкові прогнозується поступове потепління. Середні температури піднімуться ще на кілька градусів, і весняна погода стане більш стабільною, хоча дощі повністю не зникнуть.

Весна 2026 року в Європі буде нестійкою і контрастною. Для України це означає часті перепади температури, періодичні похолодання у квітні та підвищену ймовірність опадів.

У Харкові такі тенденції проявляться у вигляді чергування теплих і прохолодних періодів, із можливими заморозками на початку місяця та поступовим переходом до більш комфортної весняної погоди наприкінці квітня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.