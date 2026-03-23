В понедельник, 23 марта, Совет Безопасности ООН соберется на заседание для обсуждения ракетного террора РФ против Украины.

Как сообщает Укринформ, заседание состоится по запросу украинской делегации.

Заседание Совбеза ООН по Украине: что известно

Поскольку именно Соединенные Штаты председательствуют в Совбезе ООН в марте, заседание будет вести заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.

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От секретариата ООН с докладом выступит заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло, а также представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Заседание Совбеза ООН начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (21:00 по Киеву).

На прошлой неделе Украина официально обратилась к постоянному представителю США Майку Уолтцу, который председательствует в марте в Совете Безопасности ООН, с просьбой созвать заседание из-за российского ракетного террора.

В письме украинской делегации отмечалось, что РФ с начала 2026 года значительно усилила кампанию систематического ракетного террора против мирных населенных пунктов и гражданского населения. Это военные преступления и преступления против человечности, а также грубое нарушение Устава ООН и международного гуманитарного права.

Только за прошедшую неделю РФ применила против Украины почти 1 550 ударных дронов, более 1 260 управляемых авиационных бомб и две ракеты.

Источник : Укринформ

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