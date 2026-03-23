У понеділок, 23 березня, Рада Безпеки ООН збереться на засідання для обговорення ракетного терору РФ проти України.

Як повідомляє Укрінформ, засідання відбудеться на запит української делегації.

Засідання Радбезу ООН щодо України: що відомо

Оскільки саме Сполучені Штати головують у Радбезі ООН у березні, засідання вестиме заступник державного секретаря США Крістофер Ландау.

Від секретаріату ООН з доповіддю виступить заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло, а також представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Засідання Радбезу ООН розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (21:00 за Києвом).

Минулого тижня Україна офіційно звернулася до постійного представника США Майка Волтца, який головує в березні в Раді Безпеки ООН, з проханням скликати засідання через російський ракетний терор.

У листі української делегації наголошувалося, що РФ з початку 2026 року значно посилила кампанію систематичного ракетного терору проти мирних населених пунктів та цивільного населення. Це є воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права.

Лише протягом минулого тижня РФ застосувала проти України майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних бомб та дві ракети.

Джерело : Укринформ

