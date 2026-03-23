У понеділок, 23 березня, Рада Безпеки ООН збереться на засідання для обговорення ракетного терору РФ проти України.

Як повідомляє Укрінформ, засідання відбудеться на запит української делегації.

Оскільки саме Сполучені Штати головують у Радбезі ООН у березні, засідання вестиме заступник державного секретаря США Крістофер Ландау.

Від секретаріату ООН з доповіддю виступить заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло, а також представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Засідання Радбезу ООН розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (21:00 за Києвом).

Минулого тижня Україна офіційно звернулася до постійного представника США Майка Волтца, який головує в березні в Раді Безпеки ООН, з проханням скликати засідання через російський ракетний терор.

У листі української делегації наголошувалося, що РФ з початку 2026 року значно посилила кампанію систематичного ракетного терору проти мирних населених пунктів та цивільного населення. Це є воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права.

Лише протягом минулого тижня РФ застосувала проти України майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних бомб та дві ракети.

Читайте також
Масована атака дронів на Україну: ППО знешкодила 234 із 251 БпЛА
ППО України

