В конце 2025 – начале 2026 года среди граждан России вновь зафиксирован рост интереса к эмиграции, что подтверждают данные поисковых запросов в Google.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на статистику Google Trends.

Интерес россиян к эмиграции в 2026 году: что известно

Согласно анализу, если отслеживать запросы типа “как уехать из России” или “уехать из России” с начала 2023 года, наибольший пик интереса пришелся на январь 2023-го.

Это было связано с последствиями частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года.

После этого интерес к теме постепенно снижался и достиг минимального уровня в феврале 2025 года. Если условно принять показатель января 2023 года за 100 баллов, то в феврале 2025 года он снизился до 31.

Однако уже со второй половины 2025 года тенденция начала меняться.

В конце 2025 – начале 2026 года количество запросов о выезде из России вновь начало расти.

Так, в январе 2026 года интерес к этой теме поднялся до 75 баллов.

Средний показатель за ещё не завершившийся март составляет 88 баллов.

В то же время в российской поисковой системе Яндекс подобного резкого роста пока не зафиксировано.

По данным Yandex Wordstat, наименьшее количество запросов “уехать из России” было в сентябре 2025 года — около 44 тысяч.

После этого показатели начали расти и к январю 2026 года достигли примерно 59,9 тыс. запросов.

Для сравнения: в январе 2023 года этот показатель составлял почти 234 тыс. запросов.

Связанные темы:

