Наприкінці 2025 – на початку 2026 року серед громадян Росії знову зафіксували зростання інтересу до еміграції, що підтверджують дані пошукових запитів у Google.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на статистику Google Trends.

Згідно з аналізом, якщо відстежувати запити на кшталт “як виїхати з Росії” або “виїхати з Росії” з початку 2023 року, найбільший пік інтересу припав на січень 2023-го.

Це було пов’язано з наслідками часткової мобілізації, оголошеної у вересні 2022 року.

Після цього інтерес до теми поступово знижувався і досяг мінімального рівня у лютому 2025 року. Якщо умовно брати показник січня 2023 року за 100 балів, то у лютому 2025 він знизився до 31.

Однак уже з другої половини 2025 року тенденція почала змінюватися.

Так, у січні 2026 року інтерес до теми піднявся до 75 балів.

Середній показник за ще не завершений березень становить 88 балів.

Водночас у російській пошуковій системі Яндекс подібного різкого зростання поки не зафіксовано.

За даними Yandex Wordstat, найменша кількість запитів “виїхати з Росії” була у вересні 2025 року — близько 44 тисяч.

Після цього показники почали зростати і до січня 2026 року досягли приблизно 59,9 тис. запитів.

Для порівняння, у січні 2023 року цей показник становив майже 234 тис. запитів.

Пов'язані теми:

