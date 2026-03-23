Росіяни дедалі частіше шукають способи виїзду за кордон – ЗМІ
- У Росії знову зростає інтерес до еміграції.
- Після спаду у 2025 році кількість запитів почала зростати.
- У березні 2026 року показник у Google Trends досяг 88 балів.
Наприкінці 2025 – на початку 2026 року серед громадян Росії знову зафіксували зростання інтересу до еміграції, що підтверджують дані пошукових запитів у Google.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на статистику Google Trends.
Інтерес росіян до еміграції у 2026 році: що відомо
Згідно з аналізом, якщо відстежувати запити на кшталт “як виїхати з Росії” або “виїхати з Росії” з початку 2023 року, найбільший пік інтересу припав на січень 2023-го.
Це було пов’язано з наслідками часткової мобілізації, оголошеної у вересні 2022 року.
Після цього інтерес до теми поступово знижувався і досяг мінімального рівня у лютому 2025 року. Якщо умовно брати показник січня 2023 року за 100 балів, то у лютому 2025 він знизився до 31.
Однак уже з другої половини 2025 року тенденція почала змінюватися.
Наприкінці 2025 – на початку 2026 року кількість запитів про виїзд з Росії знову почала зростати.
Так, у січні 2026 року інтерес до теми піднявся до 75 балів.
Середній показник за ще не завершений березень становить 88 балів.
Водночас у російській пошуковій системі Яндекс подібного різкого зростання поки не зафіксовано.
За даними Yandex Wordstat, найменша кількість запитів “виїхати з Росії” була у вересні 2025 року — близько 44 тисяч.
Після цього показники почали зростати і до січня 2026 року досягли приблизно 59,9 тис. запитів.
Для порівняння, у січні 2023 року цей показник становив майже 234 тис. запитів.