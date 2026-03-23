Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательные данные и обеспечивают поставки оружия через европейских партнеров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS.

Рютте о поддержке Украины Соединенными Штатами

По словам Рютте, США не прекратили поддержку Украины и продолжают обеспечивать ее необходимыми ресурсами для ведения войны.

— США продолжают оказывать важнейшую разведывательную поддержку и обеспечивают поставки оружия, работая совместно с европейцами, чтобы помочь Украине в борьбе против России, — отметил он.

Речь идет как о передаче разведданных, так и об обеспечении оружием через партнеров в Европе.

Рютте также прокомментировал действия президента США Дональда Трампа, отметив, что его команда активно работает над достижением мира.

По его словам, Вашингтон пытается сбалансировать различные интересы, в частности в контексте ситуации на Ближнем Востоке и санкционной политики.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Трамп вместе со своей командой, в частности с Джаредом Кушнером, Стивом Виткоффом и Марко Рубио, постоянно взаимодействует с украинской стороной.

Цель этих усилий — оказать давление на Россию, чтобы заставить её сесть за стол переговоров.

Кроме того, Рютте сообщил, что у него состоялся длительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

По его словам, Украина демонстрирует готовность к завершению войны и стремится достичь договоренностей.

— Он хочет заключить соглашение, и мы также должны донести это до россиян, чтобы убедиться, что они готовы идти навстречу, — отметил генсек НАТО.

Рютте отметил, что именно Трамп, по его мнению, смог сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс с Россией.

Он также отметил, что американская сторона вместе с союзниками продолжает оказывать давление как на Россию, так и на Украину для достижения результата.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главный вопрос сейчас — выяснить, насколько Россия готова к реальному завершению войны.

По его словам, украинская команда уже ведет переговоры с США, и дипломатический процесс продолжается.

