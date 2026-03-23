Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвідувальні дані та забезпечують постачання зброї через європейських партнерів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю CBS.

Рютте про підтримку України Сполученими Штатами

За словами Рютте, США не припинили підтримку України та продовжують забезпечувати її необхідними ресурсами для ведення війни.

— США продовжують надавати найважливішу розвідувальну підтримку й забезпечують постачання зброї, працюючи разом з європейцями, аби допомагати Україні в боротьбі проти росіян, — зазначив він.

Йдеться як про передання розвідданих, так і про забезпечення зброєю через партнерів у Європі.

Рютте також прокоментував дії президента США Дональда Трампа, зазначивши, що його команда активно працює над досягненням миру.

За його словами, Вашингтон намагається збалансувати різні інтереси, зокрема в контексті ситуації на Близькому Сході та санкційної політики.

Генсек НАТО наголосив, що Трамп разом зі своєю командою, зокрема Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом і Марко Рубіо, постійно взаємодіє з українською стороною.

Мета цих зусиль — чинити тиск на Росію, щоб змусити її піти на переговори.

Крім того, Рютте повідомив, що мав тривалу розмову з президентом України Володимир Зеленський у Лондоні.

За його словами, Україна демонструє готовність до завершення війни та прагне досягти домовленостей.

— Він хоче укласти угоду, і ми маємо також довести це до росіян, щоб переконатися, що вони готові йти назустріч, — зазначив генсек НАТО.

Рютте зауважив, що саме Трамп, на його думку, зміг зрушити переговорний процес із Росією.

Він також зазначив, що американська сторона разом із союзниками продовжує чинити тиск як на Росію, так і на Україну для досягнення результату.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання зараз — з’ясувати, наскільки Росія готова до реального завершення війни.

За його словами, українська команда вже проводить переговори зі США, а дипломатичний процес триває.

