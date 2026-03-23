Украина уничтожает ПВО и логистику РФ: итоги ударов за ночь
- Силы обороны поразили ЗРК Тор и ЗРГК Тунгуска.
- Под удар попала радиолокационная станция Небо-У в Брянской области РФ.
- Украинские военные уничтожили склады топлива, боеприпасов и техники на ТВТ.
Подразделения Сил обороны Украины в течение суток и в ночь на 23 марта нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов, в частности по средствам ПВО, радиолокационным станциям и складам.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Поражение ПВО и радаров в РФ: что известно
По данным Генштаба, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс Тор в районе Кураховки на временно оккупированной территории Донецкой области.
Также под удар попал зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 Тунгуска в Брянской области РФ.
Кроме того, Силы обороны нанесли удар по радиолокационной станции Небо-У в районе Супонево Брянской области.
В настоящее время степень повреждения этих объектов уточняется.
Также украинские военные поразили ряд логистических объектов российской армии.
В частности, под удар попал склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Ведмеже на временно оккупированной территории Луганской области.
Кроме того, были поражены склад боеприпасов, склад материально-технических средств и склад ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной территории Донецкой области.
Отдельно украинские защитники нанесли удары по объектам, связанным с использованием беспилотников.
В частности, был поражен склад хранения БПЛА в районе Старомихайловки, а также склады хранения дронов типа Shahed в Макеевке Донецкой области.
В Генштабе отмечают, что эти объекты использовались для обеспечения боевых действий, работы систем ПВО и применения беспилотников.
Напомним, что ранее сообщалось о поражении российского нефтяного терминала в порту Приморск в Ленинградской области.
Тогда в результате атаки беспилотников были повреждены резервуары с топливом, а на территории объекта возник пожар.