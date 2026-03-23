Подразделения Сил обороны Украины в течение суток и в ночь на 23 марта нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов, в частности по средствам ПВО, радиолокационным станциям и складам.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Поражение ПВО и радаров в РФ: что известно

По данным Генштаба, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс Тор в районе Кураховки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также под удар попал зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 Тунгуска в Брянской области РФ.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по радиолокационной станции Небо-У в районе Супонево Брянской области.

В настоящее время степень повреждения этих объектов уточняется.

Также украинские военные поразили ряд логистических объектов российской армии.

В частности, под удар попал склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Ведмеже на временно оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, были поражены склад боеприпасов, склад материально-технических средств и склад ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной территории Донецкой области.

Отдельно украинские защитники нанесли удары по объектам, связанным с использованием беспилотников.

В частности, был поражен склад хранения БПЛА в районе Старомихайловки, а также склады хранения дронов типа Shahed в Макеевке Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что эти объекты использовались для обеспечения боевых действий, работы систем ПВО и применения беспилотников.

Напомним, что ранее сообщалось о поражении российского нефтяного терминала в порту Приморск в Ленинградской области.

Тогда в результате атаки беспилотников были повреждены резервуары с топливом, а на территории объекта возник пожар.

Связанные темы:

