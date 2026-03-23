В течение четырех суток — с 17 по 20 марта — российские войска совершили 619 штурмовых действий, пытаясь прорвать оборону ВСУ на нескольких стратегических направлениях.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

Сырский о ситуации на фронте

По словам Сырского, в течение нескольких суток резко возросла интенсивность наступательных действий противника.

По всей линии боевого столкновения продолжались ожесточенные бои.

Российские войска пытались прорвать оборонительные порядки украинских сил сразу на нескольких направлениях.

Наибольшую активность враг сосредоточил на Покровском и Александровском направлениях.

В частности:

на Покровском направлении зафиксировано 163 атаки;

на Александровском — 96 штурмов.

Напряженной оставалась ситуация и на Константиновском направлении, где произошло 84 штурмовых действия.

Также бои продолжались на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях — в общей сложности более полутора сотен боевых столкновений.

Несмотря на значительное давление и привлечение резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи.

Силы обороны Украины смогли остановить наступательные действия врага на нескольких направлениях.

На отдельных участках фронта продолжаются бои высокой интенсивности, однако противник вынужден перегруппировывать силы.

Российские войска пытались продвигаться, используя так называемые «мясорубки» с привлечением большого количества личного состава.

Кроме того, оккупанты рассчитывают на ухудшение погодных условий, что может затруднить работу украинской аэроразведки, беспилотных систем и артиллерии.

По словам Сырского, за четыре суток интенсивных штурмов российские войска потеряли более 6 090 военнослужащих убитыми и ранеными.

Общие потери за неделю составили около 8 710 человек убитыми и тяжелоранеными.

Также было уничтожено значительное количество военной техники и вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в течение прошлой недели враг применил почти 1 550 ударных дронов, более 1 260 управляемых авиационных бомб и две ракеты.

Всего российская армия использовала против Украины почти 3 тыс. средств воздушного нападения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 489-е сутки.

