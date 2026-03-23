В Буче Киевской области, где 23 марта произошел взрыв, полицейским удалось избежать жертв среди гражданского населения благодаря соблюдению нового алгоритма действий, разработанного после теракта во Львове.

Об этом рассказал начальник уголовного розыска Киевской области Андрей Кравчук.

Теракт в Буче 23 марта: как действовала полиция

По словам Кравчука, у правоохранителей есть четко определенный алгоритм действий на случай террористических актов, и во время инцидента в Буче он был полностью соблюден.

— Во-первых, перекрыть место совершения преступления и предупредить местное население о том, что может произойти повторный взрыв, — пояснил он.

Благодаря таким действиям удалось не допустить жертв среди гражданского населения.

Кравчук отметил, что новый алгоритм действий был разработан после теракта во Львовской области, где произошел повторный взрыв.

В настоящее время все сотрудники полиции проинформированы о порядке действий в подобных ситуациях и обязаны строго его соблюдать.

Это позволяет минимизировать риски для людей даже в случае сложных инцидентов с несколькими взрывными устройствами.

Напомним, что после взрыва в Буче Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией оперативно задержала исполнителя теракта.

По данным следствия, им оказался 21-летний местный житель, которого, по предварительной информации, завербовали российские спецслужбы через интернет.

Источник : УНИАН

