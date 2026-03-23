У Бучі вдалося уникнути жертв завдяки новому алгоритму дій поліції
- У Бучі поліцейські діяли за новим алгоритмом реагування на теракти.
- Алгоритм передбачає перекриття території та попередження про можливий повторний вибух.
- Завдяки цим діям вдалося уникнути жертв серед цивільних.
У Бучі на Київщині, де 23 березня стався вибух, поліцейським вдалося уникнути жертв серед цивільного населення завдяки дотриманню нового алгоритму дій, розробленого після теракту у Львові.
Про це розповів начальник карного розшуку Київської області Андрій Кравчук.
Теракт у Бучі 23 березня: як діяла поліція
За словами Кравчука, правоохоронці мають чітко визначений алгоритм дій на випадок терористичних актів, і під час інциденту в Бучі його повністю дотримувались.
— По-перше, перекрити місце скоєння злочину та попередити місцеве населення про те, що може бути скоєний повторний вибух, — пояснив він.
Завдяки таким діям вдалося не допустити жертв серед цивільного населення.
Кравчук зазначив, що новий алгоритм дій було розроблено після теракту у Львівській області, де стався повторний вибух.
Наразі всі співробітники поліції поінформовані про порядок дій у подібних ситуаціях і зобов’язані суворо його дотримуватися.
Це дозволяє мінімізувати ризики для людей навіть у разі складних інцидентів із кількома вибуховими пристроями.
Нагадаємо, що після вибуху в Бучі Служба безпеки України разом із Нацполіцією оперативно затримали виконавця теракту.
За даними слідства, ним виявився 21-річний місцевий житель, якого, за попередньою інформацією, завербували російські спецслужби через інтернет.