Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 23 марта: ВСУ уничтожили 970 оккупантов и почти две тысячи БПЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили почти 1000 оккупантов и поразили 24 артиллерийские системы.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне по состоянию на 23 марта 2026 года
- личного состава – около 1 288 850 (+970) человек,
- танков – 11 794 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 268 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 38 662 (+24) ед.,
- РСЗО – 1 695 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 336 ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 350 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 192 869 (+1 999) шт.,
- крылатых ракет – 4 468 шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 775 (+136) шт.,
- специальной техники – 4 098 (+2) шт.
Ранее начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что армия РФ готовится к наступлению на Харьковском направлении уже в ближайшие дни. Так, в настоящее время наблюдается активная перегруппировка сил и подготовка наступлений на ряде направлений, в частности на Великобурлукском, Купянском, неофициальном Боровском и ряде других.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 489-е сутки.
Источник: Генштаб ЗСУ
