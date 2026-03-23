За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили почти 1000 оккупантов и поразили 24 артиллерийские системы.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне по состоянию на 23 марта 2026 года

личного состава – около 1 288 850 (+970) человек,

танков – 11 794 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 24 268 (+5) ед.,

артиллерийских систем – 38 662 (+24) ед.,

РСЗО – 1 695 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 336 ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 350 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 192 869 (+1 999) шт.,

крылатых ракет – 4 468 шт.,

кораблей и катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 84 775 (+136) шт.,

специальной техники – 4 098 (+2) шт.

Ранее начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что армия РФ готовится к наступлению на Харьковском направлении уже в ближайшие дни. Так, в настоящее время наблюдается активная перегруппировка сил и подготовка наступлений на ряде направлений, в частности на Великобурлукском, Купянском, неофициальном Боровском и ряде других.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 489-е сутки.

Источник : Генштаб ЗСУ

