Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували майже 1000 окупантів та уразили 24 артилерійських систем.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 23 березня 2026

особового складу – близько 1 288 850 (+970) осіб,

танків – 11 794 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 268 (+5) од.,

артилерійських систем – 38 662 (+24) од.,

РСЗВ – 1 695 (+1) од.,

засобів ППО – 1 336 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 192 869 (+1 999) од.,

крилатих ракет – 4 468 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 775 (+136) од.,

спеціальної техніки – 4 098 (+2) од.

Раніше начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що армія РФ готується до наступу на Харківському напрямку уже в найближчі дні. Так, зараз спостерігається активне перегрупування та підготовка наступів на низці напрямків, зокрема Великобурлуцькому, Куп’янському, неофіційному Борівському та низці інших.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 489-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

