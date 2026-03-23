Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 23 березня: ЗСУ знищили 970 окупантів та майже дві тисячі БпЛА
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували майже 1000 окупантів та уразили 24 артилерійських систем.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 23 березня 2026
- особового складу – близько 1 288 850 (+970) осіб,
- танків – 11 794 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 268 (+5) од.,
- артилерійських систем – 38 662 (+24) од.,
- РСЗВ – 1 695 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 336 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 192 869 (+1 999) од.,
- крилатих ракет – 4 468 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 775 (+136) од.,
- спеціальної техніки – 4 098 (+2) од.
Раніше начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що армія РФ готується до наступу на Харківському напрямку уже в найближчі дні. Так, зараз спостерігається активне перегрупування та підготовка наступів на низці напрямків, зокрема Великобурлуцькому, Куп’янському, неофіційному Борівському та низці інших.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 489-ту добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ
