Силы обороны Украины поразили зенитные ракетные комплексы Бук и ряд важных объектов российских войск на территории РФ и временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары ВСУ по ЗРК Бук и других объектах РФ: что известно

По данным Генштаба, подразделения Сил обороны обнаружили и уничтожили зенитный ракетный комплекс Бук-М1 в Брянской области РФ.

В районе населенного пункта Первое мая зафиксировано прямое попадание, в результате чего вражеская система ПВО выведена из строя.

Кроме того, в районе Старопетриковки на временно оккупированной территории Запорожской области нанесен удар по позициям еще одного комплекса — Бук-М2. Результаты этого поражения уточняются.

Украинские защитники также нанесли удар по логистическому хабу и району сосредоточения войск вблизи Великой Новоселки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, поражены командно-наблюдательный пункт возле Успенки, пункт управления БпЛА недалеко от Ровнополья, а также места сосредоточения живой силы противника вблизи Бердянска и Гуляйполя Запорожской области.

Еще один командно-наблюдательный пункт был поражен на территории РФ — вблизи Смородино в Белгородской области.

Потери противника в настоящее время уточняются.

В Генштабе отмечают, что такие удары являются частью системной работы по снижению наступательного потенциала российских войск.

Напомним, что в течение последней недели российские войска значительно усилили атаки на Украину, применив почти 1 550 ударных дронов, более 1 260 корректируемых авиабомб и две ракеты.

По словам президента Владимира Зеленского, в целом речь идет о почти 3 тыс. средств воздушного нападения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 488-е сутки.

