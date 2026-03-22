ВСУ поразили два ЗРК Бук и ряд объектов оккупантов на ТОТ и в РФ — Генштаб
- ВСУ поразили ЗРК Бук-М1 в Брянской области РФ.
- Также атакован Бук-М2 на ТВТ Запорожской области.
- Кроме того, поражены логистические хабы, штабы и места сосредоточения войск.
Силы обороны Украины поразили зенитные ракетные комплексы Бук и ряд важных объектов российских войск на территории РФ и временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Удары ВСУ по ЗРК Бук и других объектах РФ: что известно
По данным Генштаба, подразделения Сил обороны обнаружили и уничтожили зенитный ракетный комплекс Бук-М1 в Брянской области РФ.
В районе населенного пункта Первое мая зафиксировано прямое попадание, в результате чего вражеская система ПВО выведена из строя.
Кроме того, в районе Старопетриковки на временно оккупированной территории Запорожской области нанесен удар по позициям еще одного комплекса — Бук-М2. Результаты этого поражения уточняются.
Украинские защитники также нанесли удар по логистическому хабу и району сосредоточения войск вблизи Великой Новоселки на временно оккупированной территории Донецкой области.
Кроме того, поражены командно-наблюдательный пункт возле Успенки, пункт управления БпЛА недалеко от Ровнополья, а также места сосредоточения живой силы противника вблизи Бердянска и Гуляйполя Запорожской области.
Еще один командно-наблюдательный пункт был поражен на территории РФ — вблизи Смородино в Белгородской области.
Потери противника в настоящее время уточняются.
В Генштабе отмечают, что такие удары являются частью системной работы по снижению наступательного потенциала российских войск.
Напомним, что в течение последней недели российские войска значительно усилили атаки на Украину, применив почти 1 550 ударных дронов, более 1 260 корректируемых авиабомб и две ракеты.
По словам президента Владимира Зеленского, в целом речь идет о почти 3 тыс. средств воздушного нападения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 488-е сутки.
