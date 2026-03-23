Выплаты военным в Дія: стартовал бета-тест подачи заявок на денежную помощь
- В Украине стартовало бета-тестирование подачи заявок на получение единовременной денежной помощи от Минобороны через портал Дія.
- Новый цифровой формат позволит действующим военным получить услугу дистанционно, избегая бумажной волокиты и личных визитов в части.
Об этом сообщает пресс-служба ресурса Дія.
Одноразовая денежная помощь для защитников
– Работаем над расширением комплекса услуг для защитников и их семей на портале Дія для действующих военнослужащих — подача заявления о назначении одноразовой денежной помощи от Министерства обороны Украины, – говорится в сообщении.
Регистрация на бета-тест доступна для всех действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Стоит обратить внимание, что повторная выплата не предусмотрена, если украинские защитники уже получили помощь, а группа инвалидности или степень утраты трудоспособности остались неизменными.
Чтобы подать заявление, необходимо перейти по специальной ссылке, ознакомиться с информацией, заполнить свои данные (ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и электронную почту), нажать Зарегистрироваться.
После этого следует дождаться уведомления о старте бета-тестирования на указанную электронную почту.
Ранее эта процедура требовала личного присутствия в воинской части и длительного сбора документов. Сейчас идет тестирование цифрового формата, который сделает получение услуги быстрым и доступным в онлайн-режиме.
Проект реализуется Минцифры, Минобороны, Минветеранов, Минсоцполитики и Пенсионным фондом Украины. Инициатива внедряется при поддержке Минобороны Германии и Офиса эффективного регулирования BRDO.