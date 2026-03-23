В приложении Дія стартовало бета-тестирование подачи заявок на получение единовременной денежной помощи для украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба ресурса Дія.

Одноразовая денежная помощь для защитников

– Работаем над расширением комплекса услуг для защитников и их семей на портале Дія для действующих военнослужащих — подача заявления о назначении одноразовой денежной помощи от Министерства обороны Украины, – говорится в сообщении.

Регистрация на бета-тест доступна для всех действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Стоит обратить внимание, что повторная выплата не предусмотрена, если украинские защитники уже получили помощь, а группа инвалидности или степень утраты трудоспособности остались неизменными.

Чтобы подать заявление, необходимо перейти по специальной ссылке, ознакомиться с информацией, заполнить свои данные (ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и электронную почту), нажать Зарегистрироваться.

После этого следует дождаться уведомления о старте бета-тестирования на указанную электронную почту.

Ранее эта процедура требовала личного присутствия в воинской части и длительного сбора документов. Сейчас идет тестирование цифрового формата, который сделает получение услуги быстрым и доступным в онлайн-режиме.

Проект реализуется Минцифры, Минобороны, Минветеранов, Минсоцполитики и Пенсионным фондом Украины. Инициатива внедряется при поддержке Минобороны Германии и Офиса эффективного регулирования BRDO.

