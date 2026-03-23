У застосунку Дія розпочали бета-тестування з подання заявок на одноразову грошову допомогу для українських захисників.

Одноразова грошова допомога для захисників

– Працюємо над розширенням комплексу послуг захисникам та їхнім родинам на порталі Дія для чинних військовослужбовців — подання заяви про призначення одноразової грошової допомоги від Міністерства оборони України, – йдеться у повідомленні.

Реєстрація на бета-тест доступна для всіх чинних військовослужбовців Збройних сил України.

Варто звернути увагу, що не передбачається повторна виплата, якщо українські захисники вже отримали допомогу, а група інвалідності чи ступінь втрати працездатності залишилися незмінними.

Щоб подати заяву, варто перейти за спеціальним посиланням, ознайомитися з інформацією, заповнити свої дані (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну пошту), натиснути Зареєструватися.

Після цього варто дочекатися сповіщення про старт бета-тестування на вказану електронну пошту.

Раніше ця процедура вимагала особистої присутності у військовій частині та тривалого збору документів. Наразі триває тестування цифрового формату, який зробить отримання послуги швидким та доступним в онлайн-режимі.

Проєкт реалізується Мінцифри, Міноборони, Мінветеранів, Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України. Ініціатива запроваджується за підтримки Міноборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO.

