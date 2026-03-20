Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива мировые цены на нефть резко взлетели. Это сразу почувствовали и украинские водители, ведь на автозаправках заметно подорожали дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

В ответ на такой рост расходов государство решило поддержать автомобилистов и ввело дополнительную опцию в рамках программы Национальный кэшбэк — частичный возврат средств за топливо.

Когда начнет действовать кэшбэк на топливо и в каких сетях АЗС действует программа

Кэшбэк на топливо: когда начнет действовать

С 20 марта в Украине заработала новая опция в рамках программы «Национальный кэшбэк». Так что отныне украинцы могут получать частичный возврат средств за приобретенное топливо.

То есть уже с сегодняшнего дня кэшбэк на бензин, дизель и автогаз начисляется при заправке на определенных АЗС.

Когда начнут выплачивать кэшбэк за топливо

На сайте программы Национальный кэшбэк указано, что начисление кэшбэка происходит только в случае фактической оплаты топлива непосредственно на АЗС. Если же топливо покупается заранее или через мобильные приложения автозаправочных станций (например, путем пополнения топливного кошелька), кэшбэк в таком случае не начисляется.

Информация о начислении отображается в приложении Дія, а выплаты осуществляются до конца месяца, следующего за покупкой. То есть, если воспользоваться программой при покупке топлива в марте, средства можно получить до конца апреля.

Полученный кэшбэк можно тратить не только на топливо. Его можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки продуктов питания, лекарств, почтовых услуг, книг или даже перечислить в поддержку Вооруженных сил Украины.

На каких АЗС заправляться, чтобы получить кэшбэк за топливо

К программе уже присоединились почти два десятка сетей автозаправок.

Кэшбэк за топливо будут начислять на следующих АЗС:

Ukrnafta,

WOG,

OKKO,

UPG,

BRSM-Нафта,

SOCAR,

KLO,

AMIC,

Avantage7,

BVS,

MOTTO,

CHIPO,

Autotrans,

БАРС,

MANGO,

Parallel,

MARSHAL,

RODNIK,

MARTIN,

RLS,

СВОЇ/SUNOIL,

Magnum Energy,

24/7.

В правительстве отмечают, что список партнеров будет постепенно расширяться.

Суть программы проста: государство частично компенсирует расходы на топливо, чтобы уменьшить финансовое давление на водителей в период роста цен.

Резкий скачок стоимости топлива связан с глобальными факторами, в частности с ситуацией на мировых энергетических рынках. Поэтому кэшбэк рассматривается как временная мера поддержки, которая будет действовать до 1 мая 2026 года.

Размер возврата зависит от типа топлива. На дизель предусмотрено 15%, на бензин — 10%, а на автогаз — 5%.

В то же время существует ограничение: можно получить не более 1000 гривен кэшбэка в месяц именно на топливо. Общий лимит в рамках всей программы Национальный кэшбэк остается на уровне до 3000 гривен ежемесячно.

Чтобы получить кэшбэк, необходимо обязательно расплачиваться банковской картой, подключенной к программе. При оплате наличными возврат средств не производится.

Тем, кто уже пользуется Национальным кэшбэком, ничего дополнительно делать не нужно, ведь начисление происходит автоматически.

Новым участникам достаточно оформить карту в банке-партнере, подключить ее к программе и выбрать в приложении Дія. После этого кэшбэк будет поступать автоматически и отображаться уже на следующий день после покупки.

Связанные темы:

