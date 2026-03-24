Уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні на 2026 рік на суму близько 240 млн шведських крон ($25,7 млн), повідомляє шведське Міністерство закордонних справ.

У Міністерство закордонних справ Швеції зазначили, що ця допомога включає 150 млн шведських крон для Українського Червоного Хреста на проведення гуманітарних операцій.

Крім того, пакет допомоги значною мірою зосереджений на потребах дітей, підтримці забезпечення шкільного харчування в районах поблизу лінії фронту, сприянні реформам у сфері сімейного догляду за дітьми та підтримці психічного здоров’я дітей.

– Сьогоднішній пакет підтримки – це розумна інвестиція в майбутнє покоління України. Він поєднує термінову гуманітарну допомогу через Український Червоний Хрест зі стратегічними внесками до Світової продовольчої програми (WFP), ЮНІСЕФ, OperationAid та Gen.Ukrainian, щоб допомогти дітям насолоджуватися кращим повсякденним життям, – повідомила міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуса.

Уряд Швеції зауважив, що гуманітарна ситуація в Україні залишається надзвичайно серйозною як у населених пунктах поблизу лінії фронту, так і у великих містах.

За оцінками ООН, понад 10,8 млн людей потребують гуманітарної допомоги.

За інформацією Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), в Україні 3,7 млн переміщених осіб. Мільйони цивільних громадян не мають електроенергії, опалення та води.

– З цієї причини уряд збільшує свою підтримку Українського Червоного Хреста до загальної суми 150 млн шведських крон цього року, тим самим зміцнюючи своє міцне партнерство з цією організацією, – йдеться у повідомленні.

Як наголошується, підтримка ВПП, OperationAid та Gen.Ukrainian допомагає забезпечити дотримання основних прав усіх дітей – таких як безпека, освіта, захист та підтримка – навіть у умовах війни. Підтримка ЮНІСЕФ посилює реформаторські зусилля України щодо сімейного догляду за дітьми.

Відомство наголошує, що це інвестиція в майбутнє покоління України, що зміцнює стійкість країни в коротко- та довгостроковій перспективі.

