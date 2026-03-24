Телеведущие Оксана Гутцайт и Яна Брензей вместе с ветераном морской пехоты Глебом Стрижком провели экскурсию для подростков из небольших общин.

Мероприятие состоялось в рамках профориентационной программы Teach for Ukraine, которая помогает школьникам знакомиться с различными профессиями вживую.

Дети посетили настоящую телевизионную студию, где увидели, как создается эфир: от подготовки новостей и работы камер до прямого включения.

Гости студии — Оксана Гутцайт, Яна Брензей и Глеб Стрижко — рассказали о своей работе, ответили на многочисленные вопросы школьников и дали детям возможность почувствовать атмосферу медиа изнутри.

– Ключевая цель их визита заключалась в том, что это был элемент их профориентации. То есть хотелось сосредоточиться на том, чтобы показать, как функционируют новости, в частности телевидение, показать, где все это происходит. И благодаря тому, что они попали как раз в эфирный день и все эти студии работали на полную мощность, был прямой эфир, у них была возможность присоединиться и непосредственно увидеть, как все это происходит, — отметили организаторы.

Такая поездка стала для школьников не просто экскурсией, а настоящим окном в будущую профессию.

Подростки смогли увидеть работу журналистов, ведущих и технической команды вживую, а также услышать мотивирующие истории от людей, которые достигли успеха в медиа и общественной деятельности.

Проект Teach for Ukraine продолжает системно поддерживать профориентацию детей из малых общин, помогая им осознанно выбирать будущую профессию.

Фото: Екатерина Лащикова

