Телеведучі Оксана Гутцайт і Яна Брензей разом із ветераном морської піхоти Глібом Стрижком провели екскурсію для підлітків з малих громад.

Захід відбувся в межах профорієнтаційної програми Teach for Ukraine, яка допомагає школярам знайомитися з різними професіями наживо.

Діти відвідали справжню телевізійну студію, де побачили, як створюється ефір: від підготовки новин і роботи камер до прямого включення.

Гості студії — Оксана Гутцайт, Яна Брензей та Гліб Стрижко — розповіли про свою роботу, відповіли на численні запитання школярів і дали можливість дітям відчути атмосферу медіа зсередини.

– Ключова ціль їхнього візиту полягала в тому, що це був елемент їхньої профорієнтації. Тобто хотілося зосередити показати, як функціонують новини, зокрема телебачення, показати, де це все відбувається. І завдяки тому, що вони потрапили якраз в ефірний день і всі ці студії функціонували на повну, був прямий ефір, то в них була можливість долучитися і безпосередньо побачити, як це все відбувається, — зазначили організатори.

Така поїздка стала для школярів не просто екскурсією, а справжнім вікном у майбутню професію.

Підлітки змогли побачити роботу журналістів, ведучих і технічної команди наживо, а також почути мотивуючі історії від людей, які досягли успіху в медіа та громадській діяльності.

Проєкт Teach for Ukraine продовжує системно підтримувати профорієнтацію дітей з малих громад, допомагаючи їм свідомо обирати майбутню професію.

Фото: Катерина Лащикова

