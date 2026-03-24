Конфликты между соседями из-за глухих или высоких заборов в Украине — довольно распространенное явление. Некоторые владельцы земельных участков устанавливают ограждения, которые полностью закрывают вид на соседний участок или затеняют его, что может провоцировать ссоры и конфликты.

Существует ли запрет на слишком высокие заборы и как могут наказать владельцев частных домов, читайте в нашем материале.

Существует ли запрет на высокие заборы в Украине

В законодательстве Украины нет прямого запрета на строительство высоких заборов, однако есть ограничения, которых следует придерживаться.

Сейчас смотрят

Адвокат Юлия Юрченко из Адвокатской компании Максима Боярчукова и Партнеров объясняет, что владельцы имеют право возводить ограждения на своих участках, но только в пределах установленных норм относительно высоты и расположения.

Игнорирование этих правил может стать основанием для судебных исков со стороны соседей, которые видят нарушение своих прав.

Основные требования к высоте и типу ограждений прописаны в ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустройство территорий. Согласно им:

между смежными земельными участками высота забора не должна превышать 2 метра;

со стороны улицы допускается высота до 2,5 метра.

Эти ограничения созданы для того, чтобы обеспечить надлежащее освещение и проветривание участков, а также не препятствовать использованию территории соседей. Владельцам рекомендуют использовать «прозрачные» конструкции, например сетчатые заборы, особенно на границе смежных участков.

В случае нарушения этих норм соседи имеют право обратиться в суд для устранения препятствий. Это может быть уменьшение высоты ограждения или его демонтаж.

Не все строительные работы требуют разрешительной документации. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №406, в частности пунктом 6, возведение временных сооружений без фундамента, включая заборы для индивидуальных жилых домов, садовых или дачных домов, допускается без получения специальных разрешений и ввода в эксплуатацию.

Юлия Юрченко подчеркивает, что даже в таких случаях забор должен соответствовать строительным нормам и не мешать соседям пользоваться их участками. То есть разрешение на строительство не освобождает владельца от соблюдения правил ДБН и Земельного кодекса Украины.

Новые правила застройки 2026 в Украине: что изменилось

Особое внимание стоит уделить новым правилам застройки, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №305. Они упрощают документооборот для индивидуальных домов площадью до 200 кв. м и высотой до двух этажей, но одновременно предусматривают строгий контроль за расположением объектов.

Для таких домов вместо строительного паспорта теперь используется схема намерений застройки, которую готовит сертифицированный архитектор или инженер-проектировщик в электронной форме и сразу вносится в государственную электронную систему в сфере строительства.

На схеме обязательно указываются: расположение дома, подъезды, минимальные расстояния до границ участков и зданий соседей, подключение к инженерным сетям, планы этажей и фасады, а также инженерные системы. Это помогает контролировать застройку ещё на этапе проектирования, чтобы избежать конфликтов.

Ответственность за высокие заборы в Украине

Согласно Земельному кодексу Украины, собственники и землепользователи должны выбирать такие способы использования своих участков, чтобы причинять минимум неудобств соседям — затенение, шум, задымление и т. п.

Если забор превышает допустимую высоту или нарушает права соседнего участка, владелец последнего может обратиться в суд и потребовать устранения препятствий. Это может включать уменьшение высоты ограждения, демонтаж или реконструкцию забора.

Таким образом, ответственность за высокие заборы в Украине формируется через соблюдение строительных норм, правил благоустройства, правил застройки 2026 и прав соседей. Соблюдение этих требований позволяет избежать судебных споров и обеспечивает баланс между правами владельцев смежных участков.

Юлия Юрченко подчеркивает, что правильное планирование ограждения и соблюдение норм на этапе строительства является ключом к предотвращению конфликтов. Поэтому даже временные конструкции должны проектироваться с учетом инсоляции, вентиляции и безопасного использования соседних земельных участков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.