Конфлікти між сусідами через глухі чи високі паркани в Україні — доволі поширене явище. Деякі власники земельних ділянок встановлюють огорожі, що повністю перекривають вид на сусідню ділянку або затінюють її, що може провокувати сварки та конфлікти.

Чи є заборона на занадто високі паркани та як можуть покарати власників приватних будинків, читайте в нашому матеріалі.

Чи є заборона на високі паркани в Україні

У законодавстві України немає прямої заборони на будівлю високих парканів, однак є обмеження, яких слід дотримуватися.

Адвокатка Юлія Юрченко з Адвокатської компанії Максима Боярчукова та Партнерів пояснює, що власники мають право зводити огорожі на своїх ділянках, але лише в межах встановлених норм щодо висоти та розташування.

Ігнорування цих правил може стати підставою для судових позовів з боку сусідів, які вбачають порушення своїх прав.

Основні вимоги щодо висоти та типу огорож прописані у ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій. Згідно з ними:

між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метри;

з боку вулиці допускається висота до 2,5 метра.

Ці обмеження створені для того, щоб забезпечити належне освітлення та провітрювання ділянок, а також не перешкоджати використанню території сусідів. Власникам радять використовувати “прозорі” конструкції, наприклад сітчасті паркани, особливо на межі суміжних ділянок.

У разі порушення цих норм сусіди мають право звернутися до суду для усунення перешкод. Це може бути зменшення висоти огорожі або її демонтажу.

Не всі будівельні роботи потребують дозвільної документації. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №406, зокрема пункту 6, зведення тимчасових споруд без фундаменту, включно з парканами для індивідуальних житлових будинків, садових або дачних будинків, допускається без отримання спеціальних дозволів та введення в експлуатацію.

Юлія Юрченко підкреслює, що навіть у таких випадках паркан має відповідати нормам будівництва та не заважати сусідам користуватися їхніми ділянками. Тобто дозвіл на будівництво не звільняє власника від дотримання правил ДБН та Земельного кодексу України.

Нові правила забудови 2026 в Україні: що змінилося

Особливу увагу варто приділяти новим правилам забудови, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №305. Вони спрощують документообіг для індивідуальних будинків площею до 200 кв. м і висотою до двох поверхів, але одночасно передбачають суворий контроль за розташуванням об’єктів.

Для таких будинків замість будівельного паспорта тепер використовується схема намірів забудови, яку готує сертифікований архітектор або інженер-проєктувальник у електронній формі та одразу вноситься до державної електронної системи у сфері будівництва.

На схемі обов’язково зазначають: розташування будинку, під’їзди, мінімальні відстані до меж ділянок та будівель сусідів, підключення до інженерних мереж, плани поверхів і фасади, а також інженерні системи. Це допомагає контролювати забудову ще на етапі проєктування, щоб уникнути конфліктів.

Відповідальність за високі паркани в Україні

Згідно з Земельним кодексом України, власники та землекористувачі повинні обирати такі способи використання своїх ділянок, щоб завдавати мінімум незручностей сусідам — затінення, шум, задимлення тощо.

Якщо паркан перевищує допустиму висоту або порушує право сусідньої ділянки, власник останньої може звернутися до суду та вимагати усунення перешкод. Це може включати зменшення висоти огорожі, демонтаж або реконструкцію паркану.

Отже, відповідальність за високі паркани в Україні формується через дотримання будівельних норм, правил благоустрою, правила забудови 2026 та прав сусідів. Дотримання цих вимог дозволяє уникнути судових спорів і забезпечує баланс між правами власників суміжних ділянок.

Юлія Юрченко наголошує, що правильне планування огорожі та дотримання норм на етапі будівництва є ключем до уникнення конфліктів. Тому навіть тимчасові конструкції повинні проектуватися з урахуванням інсоляції, вентиляції та безпечного використання сусідніх земельних ділянок.

