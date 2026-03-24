С 1 апреля 2026 года в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет будет разрешен свободный выезд за границу, а для тех, кому от 23 до 60 лет, пересечение границы будет возможно только при наличии особых оснований.

Как регулируются правила выезда мужчин за границу с 1 апреля

Правила выезда мужчин за границу с 1 апреля будет регулировать закон О мобилизации.

Таким образом, выехать за границу мужчины смогут при наличии действующего военно-учетного документа, который будут проверять при пересечении границы сотрудники ГПСУ.

Перед выездом за границу мужчинам необходимо обязательно обновить свои учетные данные в ТЦК и СП. Также информация о предоставленной отсрочке должна быть внесена в военно-учетный документ.

Согласно действующим требованиям, военный документ должен содержать специальный VIN-код. Именно этот код пограничники считывают для проверки информации в электронном реестре при пересечении границы.

VIN-код может быть уже напечатан в новом военном документе или дополнительно вклеен в военный билет старого образца. Наличие этого кода является важным условием для подтверждения данных и беспрепятственного выезда за границу.

Выезд работников СМИ за границу в апреле: что нужно знать

С 1 апреля 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, работающих в сфере СМИ, информации и стратегических коммуникаций. Согласно им, таким работникам может быть предоставлено разрешение на выезд за границу сроком до 60 дней.

Для пересечения границы мужчины этой категории должны получить специальное согласовательное письмо от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. В документе обязательно указываются дата выезда, пункт пропуска, ориентировочная дата возвращения и другие необходимые данные.

Эти изменения упрощают процедуру выезда за границу для представителей СМИ и информационной сферы, в частности для участия в международных мероприятиях, конференциях и профессиональных событиях.

Ранее для выезда журналистов и работников СМИ за границу нужно было каждый раз отдельно обращаться в Государственную пограничную службу, которая рассматривала каждый случай индивидуально на основании писем от Министерства культуры. Новый механизм позволяет сделать этот процесс более четким и предсказуемым.

Бронирование мужчин и выезд за границу с 1 апреля: последние обновления

Обновленные правила выезда за границу для мужчин, имеющих бронирование, введены постановлением Кабинета министров от 8 декабря 2025 года, и они продолжат действовать с 1 апреля 2026 года.

Согласно этим правилам, предприятия оборонно-промышленного комплекса имеют право бронировать военнообязанных работников сроком до 45 дней. Это позволяет специалистам устранить нарушения военного учета, завершить оформление документов и сохранить право на бронирование, что напрямую влияет на возможность законного выезда за границу.

Отдельные изменения касаются предприятий, признанных критически важными для экономики. Для них отменен фиксированный срок проверки списков работников, представленных на бронирование. Если раньше процедура занимала до 72 часов, то теперь решения принимаются быстрее, без дополнительных задержек.

В Кабмине отмечают, что обновленные правила выезда за границу для мужчин направлены на упрощение процедур бронирования, стабильную работу предприятий и защиту прав работников, имеющих законные основания для бронирования и выезда за пределы Украины.

Какие мужчины могут пересекать границу без ограничений

С 1 апреля 2026 года некоторые мужчины имеют право на пересечение государственной границы без ограничений.

Среди них:

мужчины в возрасте 18–22 лет;

мужчины старше 60 лет.

Важно, что для этих категорий не требуются специальные разрешения или дополнительные основания — достаточно стандартных документов для пересечения границы.

Выезд мужчин в возрасте 23–60 лет: какие условия в 2026 году

В то же время мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут выехать за границу только при наличии законных оснований, предусмотренных правилами пересечения государственной границы.

Основные основания для выезда:

состояние здоровья (лечение за границей);

семейные обстоятельства;

обучение (студенты, курсанты);

профессиональная деятельность (в частности, медиа и стратегические коммуникации);

волонтерская деятельность и помощь ВСУ;

призыв военнообязанных.

Именно эти категории определяют, кто может выехать за границу в 2026 году.

Какие документы нужны для выезда мужчинам 18–22 лет

Для пересечения границы необходимо иметь:

загранпаспорт;

военно-учетный документ (бумажный или электронный).

Пограничники имеют право проверять военный учет во время контроля.

Новые правила пересечения границы с ЕС: система EES

Для поездок в страны ЕС продолжают действовать обновленные правила, связанные с запуском системы Entry/Exit System (EES).

Система предусматривает:

цифровую биометрическую регистрацию вместо штампов;

фиксацию каждого въезда и выезда.

Для прохождения контроля требуется:

фото лица;

отпечатки 4 пальцев (с 12 лет);

данные загранпаспорта;

информация о поездке.

EES применяется для поездок до 90 дней в течение 180 дней и направлена на контроль миграции и безопасности.

Исключения: кто еще может выехать за границу

В 2026 году право на выезд также имеют мужчины, которые:

сопровождают лиц с инвалидностью;

выезд на лечение;

имеют другие документально подтвержденные основания.

Отдельно предусмотрена возможность выезда для забронированных работников – но только с официального разрешения и, как правило, с рабочей целью.

Важно: ограничения для забронированных лиц

Мужчины, должности которых входят в специальный перечень (п. 2.14 правил), могут:

выезжать только в служебные командировки;

не имеют права на выезд в частных целях, в частности в отпуск.

Как избежать отказа в выезде на границе

Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин с 1 апреля остаются строго регламентированными, поэтому Госпогранслужба имеет законные основания для отказа в выезде даже при формальном наличии оснований.

Юристы предупреждают, что проверка данных становится все более строгой, а решение часто принимается на основе цифровых баз.

Среди основных причин, по которым пограничники могут отказать в пересечении границы мужчине призывного возраста:

если у него нет военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

если он не предоставляет документы, подтверждающие право на выезд;

если имеются расхождения между документами и данными в реестре «Оберег»;

если он находится в розыске или имеет ошибки в учетных данных;

если не может подтвердить основание для выезда.

Стоит учесть, что даже незначительные неточности в реестрах могут стать основанием для мгновенного отказа без права повторного выезда в тот же день.

Могут ли выезжать мужчины, исключенные из воинского учета

К категории лиц, исключенных из воинского учета, относятся:

мужчины в возрасте 60+;

лица, осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления;

граждане, признанные негодными к службе по заключению ВЛК;

лица, утратившие гражданство Украины.

Однако юристы отмечают: сам статус “непригодный” не гарантирует автоматического разрешения на выезд за границу.

Чтобы беспрепятственно пересечь границу, необходимо:

получить официальное решение об исключении из воинского учета через ТЦК и СП;

иметь справку ВЛК о негодности;

проверить актуальность данных в приложении Резерв+;

убедиться, что информация синхронизирована между государственными реестрами.

Почему могут отказать в выезде на границе с 1 апреля

По словам адвокатов, самая распространенная причина отказа – это несоответствия между различными базами данных.

Именно поэтому перед поездкой рекомендуется проверить информацию в Резерв+, сверить данные с военными документами и, при необходимости, обновить информацию в ТЦК.

