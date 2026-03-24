Украинские военные зачистили Миньковку в Донецкой области от российских оккупантов, в настоящее время населенный пункт находится под контролем Сил обороны.

Об этом сообщили в 425 отдельном штурмовом полку Скеля.

Миньковка Донецкой области под контролем ВСУ: что известно

По данным военных, штурмовые подразделения полка Скеля провели стремительную и скоординированную операцию, в результате которой была зачищена Миньковка.

Этот населенный пункт является ключевым на трассе Бахмут — Славянск, поскольку его захват открывал для противника возможность продвижения в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

В полку отметили, что зачистка села позволила сорвать потенциальное продвижение российских войск и стабилизировать ситуацию на этом направлении.

В ходе боев украинские военные деблокировали позиции соседнего подразделения, а также развернули новые наблюдательные пункты.

Кроме того, по информации полка, противнику были нанесены потери — уничтожено более 40 военнослужащих РФ.

Міньківка Донецької області на карті Deep State

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об актуальной ситуации на фронте.

По его словам, в период с 17 по 20 марта российские войска совершили 619 штурмовых действий, пытаясь прорвать оборону украинских сил на нескольких направлениях.

Наибольшую активность враг сосредоточил на Покровском и Александровском направлениях, где зафиксировано 163 и 96 атак соответственно.

Также интенсивные бои продолжались на Константиновском, Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях.

