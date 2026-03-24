Українські військові зачистили Міньківку на Донеччині від російських окупантів, і наразі населений пункт перебуває під контролем Сил оборони.

Про це повідомили у 425 окремому штурмовому полку Скеля.

Міньківка Донецької області під контролем ЗСУ: що відомо

За даними військових, штурмові підрозділи полку Скеля провели стрімку та скоординовану операцію, у результаті якої було зачищено Міньківку.

Цей населений пункт є ключовим на трасі Бахмут — Слов’янськ, оскільки його захоплення відкривало для противника можливість просування у напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Assault units of the “Skelya” Regiment carried out a rapid and well-coordinated operation, resulting in the clearing of Minkivka — a key settlement along the Bakhmut–Sloviansk highway. These actions disrupted a potential enemy advance and stabilized the situation in the sector. pic.twitter.com/pLpfmRGphg — 425 SKALA (@425Skala) March 24, 2026

У полку зазначили, що зачистка села дозволила зірвати потенційне просування російських військ та стабілізувати ситуацію на цьому напрямку.

Під час боїв українські військові деблокували позиції суміжного підрозділу, а також розгорнули нові спостережні пункти.

Крім того, за інформацією полку, було завдано втрат противнику — знищено понад 40 військовослужбовців РФ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про актуальну ситуацію на фронті.

За його словами, упродовж 17–20 березня російські війська здійснили 619 штурмових дій, намагаючись прорвати оборону українських сил на кількох напрямках.

Найбільшу активність ворог зосередив на Покровському та Олександрівському напрямках, де зафіксовано 163 та 96 атак відповідно.

Також інтенсивні бої тривали на Костянтинівському, Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

Пов'язані теми:

