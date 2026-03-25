До того моменту, поки не відновиться нафтопровід Дружба, Угорщина перекриває газ для України, повідомив Віктор Орбан. Водночас МЗС нашої країни заявило, що таке рішення позбавить угорців $1 млрд.

Угорський прем’єр Віктор Орбан оголосив про це рішення у соцмережах.

– Поки Україна не поставляє нафту, вони не отримають газ з Угорщини. Захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо захищені ціни на бензин і знижені ціни на газ! – сказав угорський прем’єр.

Прем’єр-міністр зауважив, що решта газу зберігатиметься у внутрішніх сховищах.

Крім того, Орбан додав, що на засіданні уряду внесе важливу пропозицію.

– Поки що ми успішно захищалися від українського шантажу, завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках у всій Європі, – заявив він.

Орбан сказав, що Угорщині необхідно запасатися газом, саме тому країна заповнює угорські газові резервуари замість українських.

МЗС України про газові погрози Угорщини

Як повідомив речник МЗС нашої країни Георгій Тихий на брифінгу для преси, Україна готова до можливого припинення транзиту газу через територію Угорщини.

За його словами, навіть якщо Будапешт заблокує цей маршрут, держава має достатньо альтернативних шляхів для імпорту блакитного палива з Європи.

– Єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини понад мільярда доларів… Орбан просто забере ці гроші з кишень угорців. Але це його справа, якщо він хоче це робити. Україна, на відміну від Угорщини, диверсифікована країна. Тому ми не залежимо від того, що захоче прем’єр сусідньої країни з політичних мотивів в межах своєї виборчої кампанії, – зазначив Георгій Тихий.

Водночас він повідомив, що наразі імпорт газу через угорський кордон триває у штатному режимі.

