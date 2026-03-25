В учебных заведениях Украины внедряют системную подготовку граждан к национальному сопротивлению.

За этот законопроект №13347 во втором чтении и в целом проголосовали 263 народных избранника.

Подготовка украинцев к национальному сопротивлению: о чем идет речь

Подготовка граждан к национальному сопротивлению в Украине будет внедрена на всех уровнях образования – от школы до университета. На уровне полного общего среднего образования основой станет предмет Защита Украины и мероприятия по военно-патриотическому воспитанию.

В учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования подготовка граждан к национальному сопротивлению продолжится в формате дисциплины Основы национального сопротивления, которая будет включена в образовательные программы всех государственных и частных учреждений. Обучение охватит студентов уровней младшего бакалавра, бакалавра и отдельных магистерских программ. Исключение составят только курсанты военных учебных заведений.

Согласно законодательству, подготовка граждан к национальному сопротивлению будет осуществляться также в специализированных центрах по программам, разработанным Министерством обороны Украины. Важной составляющей является практическая подготовка: граждане получат навыки обращения со стрелковым оружием и другие оборонные умения.

Практические занятия в рамках подготовки граждан к национальному сопротивлению будут проводиться по территориальному принципу – на полигонах военных учебных заведений, в учебных центрах, воинских частях ВСУ, а также на сертифицированных стрельбищах и тренажерах с соблюдением стандартов безопасности.

Координацию процесса осуществит Генеральный штаб ВСУ, который разрабатывает программы подготовки инструкторов. В то же время Силы специальных операций Украины будут отвечать за организацию мероприятий по подготовке населения к национальному сопротивлению, в частности на временно оккупированных территориях, и контроль их выполнения.

