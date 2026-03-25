Власників зруйнованого та пошкодженого житла звільнили від оплати за житлово-комунальні послуги.

За відповідний закон № 13155 проголосували 308 народних депутатів.

Кого звільнили від оплати комуналки і на який строк

Зазначається, що новий закон про комунальні послуги в Україні врегульовує питання звільнення власників зруйнованого або пошкодженого житла від сплати комуналки. Йдеться насамперед про оплату послуг з управління багатоквартирним будинком у випадках, коли будівля не може використовуватися через руйнування або серйозні пошкодження.

Згідно з документом, комунальні платежі не нараховуються, якщо житло стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України. Це правило діє протягом усього періоду, поки об’єкт не може експлуатуватися.

Закон прямо передбачає скасування нарахування плати за управління будинком, якщо він пошкоджений або зруйнований. Власники такого житла звільняються також від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період фактичної непридатності об’єкта.

Окремо врегульовано облік збитків власників нерухомості, завданих через війну. Документ визначає чіткий механізм взаємодії між органами влади, управителями будинків і постачальниками послуг для фіксації пошкоджень і припинення нарахування комуналки.

Важливо, що ці норми діятимуть протягом воєнного стану та ще один рік після його завершення. Це дає змогу власникам зруйнованого житла не сплачувати за послуги, які фактично не надаються.

Таким чином, закон гарантує право громадян на звільнення від оплати комунальних послуг не лише у разі повного знищення будинку, а й при часткових пошкодженнях – зокрема, якщо непридатними стали окремі квартири, нежитлові приміщення або місця загального користування до моменту повного відновлення.

Раніше українцям провели перерахунок за ненадані комунальні послуги у січні 2026 року. Йдеться про послуги, які не надавалися або ж були надані не в повному обсязі.

