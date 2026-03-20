Українцям провели перерахунок за ненадані комунальні послуги у січні 2026 року. Йдеться про послуги, які не надавалися або ж були надані не в повному обсязі.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко після зустрічі з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

За словами Свириденко, перерахунок комунальних послуг за січень 2026 року проведено в містах, де вони не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості (зокрема через обстріли РФ).

Загалом у платіжках не нараховано 36,4 млн грн. Це суми за ненадані послуги за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами:

теплопостачання — 16,6 млн грн;

гаряча вода — 9,9 млн грн;

водопостачання — 3,9 млн грн;

водовідведення — 5,7 млн грн;

поводження з відходами — 257,6 тис. грн.

У Києві за січень не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення (через перебої з наданням послуг), а за централізоване теплопостачання взагалі плату не враховували.

—Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень… Принцип незмінний — люди мають платити лише за фактично отримані послуги, – наголосила Свириденко.

Як відомо, наприкінці січня Кабінет міністрів України запровадив автоматичний перерахунок комунальних послуг, якщо їх не надавали через атаки РФ на енергосистему або через аварійні ситуації. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Надавачі комунальних послуг повинні самостійно здійснити перерахунок. Водночас споживачам жодних додаткових заяв подавати не потрібно.

