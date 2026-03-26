У 2026 році національний мультипредметний тест проходитиме у кілька етапів. Учасникам варто знати, що є загальний календар проведення сесій, але немає однієї спільної дати для всіх учасників.

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснюють, що система побудована таким чином, щоб рівномірно розподілити всіх абітурієнтів у межах визначених періодів тестування. Саме тому кожен учасник отримує власний день складання іспиту, який стає відомим лише після формування запрошення.

Календар НМТ 2026: загальні періоди проведення

Для НМТ 2026 вже визначені орієнтовні строки проведення сесій. Основна частина тестування проходитиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова сесія запланована на період 17–24 липня.

Ці дати є рамковими та показують, у який проміжок часу відбуватиметься тестування загалом. Але конкретна дата проведення НМТ у 2026 році для кожного абітурієнта буде різною і визначається окремо після завершення реєстрації.

Як визначається індивідуальна дата проведення НМТ

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко пояснює, що дата тестування не залежить від того, коли саме учасник зареєструвався. Тобто немає правила: хто перший подав заявку, той перший складає тест.

Після завершення реєстрації всі учасники автоматично розподіляються між тимчасовими екзаменаційними центрами.

При цьому система враховує одразу кілька факторів:

кількість місць у ТЕЦ,

безпекову ситуацію в регіонах,

технічні можливості центрів,

загальне навантаження на кожен день тестування.

Таким чином формується графік, у межах якого кожному учаснику призначається конкретна дата. Саме вона і буде вважатися офіційною датою складання НМТ.

Коли буде відома дата проведення НМТ

Хоча загальні періоди відомі заздалегідь, індивідуальна дата стає доступною пізніше — у вигляді запрошення.

В УЦОЯО зазначають орієнтовні строки:

для основної сесії запрошення з’являться до 10 травня;

для додаткової сесії — до 14 липня.

Саме в цей момент абітурієнт дізнається свою точну дату, час і місце тестування. Тобто дата проведення НМТ стане відомою після появи персонального запрошення.

Як дізнатися дату проведення НМТ

Запрошення формується в електронному вигляді та з’являється у персональному кабінеті учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Щоб його отримати, потрібно зайти в розділ із інформацією про місце проведення тестування та натиснути опцію формування PDF-документа. Після цього система створює офіційне запрошення, де вже вказані всі деталі: дата, час початку і адреса екзаменаційного центру.

УЦОЯО підкреслює, що саме цей документ є основним для допуску до тесту.

Чи потрібно друкувати запрошення на НМТ

Роздруковувати запрошення не обов’язково. На вході до екзаменаційного центру достатньо показати електронну версію на телефоні.

Водночас організатори радять мати і паперову копію — на випадок технічних проблем із пристроєм або розрядженого акумулятора. Це додаткова гарантія того, що учасника допустять до тестування без затримок.

Після отримання запрошення абітурієнтам рекомендують одразу перевірити всі дані та спланувати маршрут до пункту тестування. Це критично важливо, адже навіть незначне запізнення може стати причиною недопуску до НМТ.

Організатори також наголошують, що інформацію про місце і дату тесту не варто розголошувати з міркувань безпеки.

