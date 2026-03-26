Підозрюють у шахрайстві: хворому на СМА Назарію Гусакову обрали запобіжний захід
- Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для хворого СМА Назарія Гусакова, якого підозрюють у присвоєнні благодійних коштів, які він збирав на власне лікування.
- Його відправили під нічний домашній арешт із 22:00 до 06:00.
- Залишати місце проживання у цей час Гусаков зможе лише для отримання меддопомоги.
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Назарія Гусакова, якого підозрюють у привласненні благодійних коштів, зібраних на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА).
Назарія Гусакова відправили під нічний домашній арешт
Нічний домашній арешт триватиме з 22:00 до 06:00. Гусаков зможе залишати місце проживання лише для отримання меддопомоги, а також повинен здати закордонний паспорт.
Прокурор наполягав на цілодобовому домашньому арешті за місцем проживання підозрюваного у Львові, аргументуючи це ризиком виїзду за кордон через інвалідність, а також можливістю знищення доказів.
Водночас сторона захисту просила обмежитися нічним арештом. Адвокатка зазначила, що Гусаков потребує дворазової щоденної вентиляції легень і має регулярно перебувати на свіжому повітрі. Прокурор визнав, що у клопотанні про цілодобовий арешт ці медичні потреби не були враховані.
Нагадаємо, що Назарій Гусаков хворіє на спінальну м’язову атрофію. Попри те що чоловік офіційно та безоплатно отримував препарат для лікування у межах міської програми, він продовжував публічно збирати гроші нібито на його придбання.
24 липня 2025 року поліція оголосила Назарію Гусакову підозру у справі, що стосується шахрайських дій під час збору коштів на благодійність.
Фото: Nazarii Husakov/Facebook