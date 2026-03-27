Британія виділить €115 млн на посилення ППО в Україні
- Британія виділяє €115 млн на ППО України.
- Кошти підуть на захист інфраструктури та військових.
- Загальна допомога за два місяці — понад €690 млн.
Уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 100 млн фунтів стерлінгів (близько €115 млн) на посилення протиповітряної оборони України.
Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.
Британія виділяє гроші на ППО для України: що відомо
Фінансування буде оперативно спрямоване на зміцнення української ППО, зокрема для кращого захисту військових на передовій та критичної інфраструктури від повітряних атак Росії.
У британському уряді наголошують, що цей пакет допомоги є частиною більш масштабної підтримки.
З урахуванням нових коштів загальна сума допомоги на протиповітряну оборону України від Британії за останні два місяці досягла 600 млн фунтів стерлінгів (приблизно €691 млн).
— Україна продовжує мужньо захищатися від жорстоких атак Путіна… Це забезпечить Україну життєво важливою протиповітряною обороною для захисту цивільного населення, — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Що входить у попередні пакети
Уряд уточнив, що нове фінансування базується на пакеті допомоги у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів, оголошеному в лютому на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Зокрема, тоді передбачалося:
- 150 млн фунтів стерлінгів на ініціативу НАТО PURL;
- постачання перехоплювачів для систем ППО;
- понад 1000 легких багатоцільових ракет (LMM), виготовлених у Белфасті.
Європейський Союз раніше заявив, що знайде способи виплатити Україні обіцяну позику в розмірі €90 млрд попри опір Угорщини.