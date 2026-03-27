Уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 100 млн фунтів стерлінгів (близько €115 млн) на посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

Британія виділяє гроші на ППО для України: що відомо

Фінансування буде оперативно спрямоване на зміцнення української ППО, зокрема для кращого захисту військових на передовій та критичної інфраструктури від повітряних атак Росії.

У британському уряді наголошують, що цей пакет допомоги є частиною більш масштабної підтримки.

З урахуванням нових коштів загальна сума допомоги на протиповітряну оборону України від Британії за останні два місяці досягла 600 млн фунтів стерлінгів (приблизно €691 млн).

— Україна продовжує мужньо захищатися від жорстоких атак Путіна… Це забезпечить Україну життєво важливою протиповітряною обороною для захисту цивільного населення, — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Що входить у попередні пакети

Уряд уточнив, що нове фінансування базується на пакеті допомоги у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів, оголошеному в лютому на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Зокрема, тоді передбачалося:

150 млн фунтів стерлінгів на ініціативу НАТО PURL;

постачання перехоплювачів для систем ППО;

понад 1000 легких багатоцільових ракет (LMM), виготовлених у Белфасті.

