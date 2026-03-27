Россия ударила по газодобыче в Полтавской области: есть серьезные повреждения
Российские войска нанесли удар по газодобывающей инфраструктуре Группы Нафтогаз в Полтавской области, в результате чего объект получил значительные повреждения и прекратил работу.
Об этом сообщили в Нафтогаз Украины.
По данным газовой компании, под удар попал объект, обеспечивающий добычу газа.
Атака произошла накануне и повторилась этой ночью.
В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
Объект получил серьезные повреждения, из-за чего его работа была остановлена.
— Только с начала года российские войска около 40 раз атаковали инфраструктуру компании, отметил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.
По его словам, в настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий удара.
Ранее стало известно, что российские войска атаковали промышленное предприятие в Полтавском районе.
В результате удара было повреждено технологическое оборудование, из-за чего без газоснабжения остались 5 040 абонентов.
Фото: Нафтогаз