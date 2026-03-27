Российские войска нанесли удар по газодобывающей инфраструктуре Группы Нафтогаз в Полтавской области, в результате чего объект получил значительные повреждения и прекратил работу.

Об этом сообщили в Нафтогаз Украины.

Атака на объекты Нафтогаза в Полтавской области 27 марта: что известно

По данным газовой компании, под удар попал объект, обеспечивающий добычу газа.

Атака произошла накануне и повторилась этой ночью.

В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Объект получил серьезные повреждения, из-за чего его работа была остановлена.

— Только с начала года российские войска около 40 раз атаковали инфраструктуру компании, отметил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

По его словам, в настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий удара.

Ранее стало известно, что российские войска атаковали промышленное предприятие в Полтавском районе.

В результате удара было повреждено технологическое оборудование, из-за чего без газоснабжения остались 5 040 абонентов.

Фото: Нафтогаз

