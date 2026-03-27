Враг атаковал промышленное предприятие в Полтавском районе. После вражеского удара более 5 тыс. абонентов остались без газа.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Атака на Полтавскую область сегодня, 27 марта: что известно

Из-за повреждения технологического оборудования 5040 абонентов остались без газоснабжения.

Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. Информация о раненых или погибших не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

