Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
В Полтавском районе после атаки РФ более 5 тыс. абонентов остались без газа
Враг атаковал промышленное предприятие в Полтавском районе. После вражеского удара более 5 тыс. абонентов остались без газа.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Атака на Полтавскую область сегодня, 27 марта: что известно
Из-за повреждения технологического оборудования 5040 абонентов остались без газоснабжения.
Сейчас смотрят
Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. Информация о раненых или погибших не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.