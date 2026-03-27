За последние сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений. Вечером и ночью враг запустил по Украине более 100 дронов. Под ударами оказались Кривой Рог, Полтавская область, Харьков.

Атака на Харьков

Ночью 27 марта в Харькове раздались взрывы. По словам мэра города Игоря Терехова, враг нанес ракетный удар. А позже он сообщил и о попадании дрона в Киевском районе.

Сообщается, что произошло попадание ракеты в многоквартирный дом. Речь идет о жилом девятиэтажном здании. Частично разрушены внутренние конструкции и балкон квартиры на верхнем этаже дома.

По последним данным, в результате удара по многоэтажке пострадали 8 человек.

Атака на Полтавскую область

Ночью Россия нанесла удар по промышленному предприятию в Полтавском районе. В результате удара более 5 тыс. абонентов остались без газа, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Атака дронов на Кривой Рог

Россия ночью атаковала Кривой Рог ударными дронами Шахед, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. В результате вражеского удара была повреждена инфраструктура. Там возник пожар, который спасатели потушили. Также повреждены частный дом и автомобиль.

К счастью, никто не пострадал.

Атака дронов на химзавод в РФ

Ночью дроны массированно атаковали химический завод в российском городе Череповец Вологодской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-е сутки.

