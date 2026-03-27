С середины марта в Украине начинается сезон сбора березового сока. Однако в пределах населенных пунктов такая деятельность запрещена, а за ее нарушение предусмотрены значительные штрафы.

Можно ли собирать березовый сок

Как отмечают в Государственной экологической инспекции, самовольный сбор сока может нанести вред деревьям, иногда даже приводя к их гибели.

Заготовку березового сока в Украине осуществляют преимущественно постоянные лесопользователи и предприниматели, которые получают специальное разрешение — лесной билет. Этот документ дает право собирать сок в определенных местах с соблюдением установленных правил.

В то же время в пределах населенных пунктов такая деятельность запрещена. Самовольная добыча сока может нанести вред деревьям, поскольку люди нередко не учитывают возраст березы и место сбора. В результате внутри дерева развиваются процессы гниения и грибковые заболевания, что приводит к его гибели.

Березовый сок: штраф за сбор

Согласно пункту 4.2 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, незаконный сбор древесных соков влечет за собой административную ответственность по ст. 152 КУоАП.

Штраф для граждан составляет от 850 до 1700 грн.

Статья 66 Лесного кодекса Украины позволяет гражданам свободно находиться в лесах государственной и коммунальной собственности и бесплатно собирать дикорастущие травы, цветы, ягоды, грибы и тому подобное. Однако заготовка древесных соков в этот перечень не входит.

Самовольный сбор сока в лесах предусматривает наказание согласно ст. 70 КУоАП. Поэтому ценители таких вкусностей получат штраф за березовый сок.

Кроме того, согласно ст. 33 Закона Украины О местном самоуправлении, органы местной власти отвечают за охрану и защиту лесных насаждений, их восстановление и контроль за соблюдением правил использования лесных ресурсов.

Специалисты Государственной экологической инспекции ежегодно фиксируют многочисленные случаи незаконного сбора березового сока. Поэтому граждан и местные органы власти призывают не допускать самовольной заготовки древесных соков в пределах населенных пунктов и лесных массивов.

