З середини березня в Україні починається сезон збору березового соку. Проте в межах населених пунктів така діяльність заборонена, а за її порушення передбачено значні штрафи.

Факти ICTV дізнавалися, який штраф за березовий сік та чи можна його збирати.

Чи можна збирати березовий сік

Як зазначають у Державній екологічній інспекції, самовільне збирання соку може завдати шкоди деревам, іноді навіть призводячи до їх загибелі.

Заготівлю березового соку в Україні здійснюють переважно постійні лісокористувачі та підприємці, які отримують спеціальний дозвіл – лісовий квиток. Цей документ надає право збирати сік у визначених місцях з дотриманням встановлених правил.

Водночас у межах населених пунктів така діяльність заборонена. Самовільне добування соку може завдати шкоди деревам, оскільки люди нерідко не враховують вік берези та місце збору. У результаті всередині дерева розвиваються процеси гниття й грибкові захворювання, що призводить до його загибелі.

Березовий сік: штраф за збирання

Згідно з пунктом 4.2 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах, незаконне збирання деревних соків тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 152 КУпАП.

Штраф для громадян становить від 850 до 1700 грн.

Стаття 66 Лісового кодексу України дозволяє громадянам вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності та безоплатно збирати дикорослі трави, квіти, ягоди, гриби тощо. Проте заготівля деревних соків до цього переліку не входить.

Самовільне збирання соку в лісах передбачає покарання згідно ст. 70 КУпАП. Тож поціновувачі таких смаколиків отримають штраф за березовий сік.

Крім того, відповідно до ст. 33 Закону України Про місцеве самоврядування, органи місцевої влади відповідають за охорону й захист лісових насаджень, їх відновлення та контроль за дотриманням правил використання лісових ресурсів.

Фахівці Державної екологічної інспекції щорічно фіксують численні випадки незаконного збору березового соку. Тому громадян та місцеві органи влади закликають не допускати самовільної заготівлі деревних соків у межах населених пунктів та лісових масивів.

