Силы специальных операций ВСУ обнародовали видео ударов по базе операторов морских беспилотных катеров в Севастополе и полигону Восточный на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Удары ССО по объектам на ВОТ 27 марта: что известно

По данным военных, удары были нанесены в течение последних нескольких дней подразделениями Middle Strike ССО во взаимодействии с представителями движения сопротивления на временно оккупированных территориях.

В Севастополе под удар попала база операторов морских безэкипажных катеров (МБЭК). Несколько украинских дронов достигли цели.

Также ССО нанесли удары по общевойсковому полигону Восточный вблизи села Новопетровка на ВОТ Запорожской области.

На объекте находились личный состав, техника и военное имущество противника.

Удары ССО по Донецкой области

Кроме того, в районе Великой Новоселки в Донецкой области были поражены сразу четыре военные цели оккупантов.

Речь идет о логистическом хабе российского подразделения, месте сосредоточения личного состава, пункте управления войсками и пункте логистики.

В ССО отметили, что эти удары привели к нарушению темпа боевых действий противника на этом направлении.

