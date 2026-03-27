В южной оперативной зоне Силы обороны восстановили контроль над территорией площадью около 470 кв. км, уничтожив более 11 тыс. российских военных.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Так, Сырский во время рабочей поездки в южную оперативную зону провел совещание с командованием наступательной группировки, командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей. Также заслушал доклады о выполнении боевых задач.

Александр Сырский вместе с военными обсудил варианты дальнейших действий, скоординировал взаимодействие подразделений в зонах ответственности.

По его словам, с начала операции ВСУ восстановили контроль над около 470 кв. км.

