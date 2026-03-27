За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили не менее 1000 российских военнослужащих.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 27 марта 2026 года

личного состава – около 1 293 170 (+1000) человек,

танков – 11 808 (+1) шт.,

боевых бронированных машин – 24 287 (+9) шт.,

артиллерийских систем – 38 863 (+68) шт.,

реактивных систем залпового огня – 1 700 (+2) шт.,

средств противовоздушной обороны – 1 337 шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 350 шт.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222) шт.,

крылатых ракет – 4 491 шт.,

кораблей и катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 85 569 (+217) ед.,

специальной техники – 4 100 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-и сутки.

Источник : Генштаб ЗСУ

