Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 27 марта: ВСУ уничтожили 1000 оккупантов и более 2000 дронов
За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили не менее 1000 российских военнослужащих.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 27 марта 2026 года
- личного состава – около 1 293 170 (+1000) человек,
- танков – 11 808 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 287 (+9) шт.,
- артиллерийских систем – 38 863 (+68) шт.,
- реактивных систем залпового огня – 1 700 (+2) шт.,
- средств противовоздушной обороны – 1 337 шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 350 шт.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222) шт.,
- крылатых ракет – 4 491 шт.,
- кораблей и катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 569 (+217) ед.,
- специальной техники – 4 100 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
Связанные темы:
