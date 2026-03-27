У південній операційній зоні Сили оборони відновили контроль над близько 470 кв. км території, ліквідувавши понад 11 тис. російських військових.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

ЗСУ звільняють території

Так, Сирський під час робочої поїздки до південної операційної зони провів нараду з командуванням наступального угруповання, командирами штурмових та десантно-штурмових частин. Також заслухав доповіді щодо виконання бойових завдань.

Олександр Сирський разом із військовими обговорив варіанти подальших дій, скоординували взаємодію підрозділів у смугах відповідальності.

За його словами, з початку операції ЗСУ відновили контроль над близько 470 кв. км.

26 березня командування Десантно-штурмових військ повідомило, що військові 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади встановили повний контроль над населеним пунктом Березове Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що під час боїв за Березове Дніпропетровської області кілька російських підрозділів зазнали значних втрат і фактично втратили боєздатність.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.

