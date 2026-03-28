Графики отключения света 29 марта: будут ли отключать электрику завтра
В воскресенье, 29 марта, отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей не предвидится.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
– Завтра мер по ограничению не планируется, – говорится в сообщении.
В Укрэнерго просят украинцев ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 21:00.
Напомним, сегодня утром в Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением.
Без света осталась часть левобережных районов столицы. Также поступали сообщения о проблемах с водоснабжением в Оболонском районе.
В Киевводоканале подтвердили, что водоснабжение временно отсутствует на левом берегу города, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.
Из-за ситуации частично приостановили движение метро на участке от станции Днепр до станции Лесная.
Позже в Киевской городской военной администрации также подтвердили перебои с электроснабжением.
В 12:36 возобновили работу общественного электротранспорта.
По состоянию на 15:18 водоснабжение на левом берегу Киева было восстановлено полностью, на правом – давление в сетях восстанавливалось постепенно.