В воскресенье, 29 марта, отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей не предвидится.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

– Завтра мер по ограничению не планируется, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят украинцев ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 21:00.

Напомним, сегодня утром в Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением.

Без света осталась часть левобережных районов столицы. Также поступали сообщения о проблемах с водоснабжением в Оболонском районе.

В Киевводоканале подтвердили, что водоснабжение временно отсутствует на левом берегу города, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.

Из-за ситуации частично приостановили движение метро на участке от станции Днепр до станции Лесная.

Позже в Киевской городской военной администрации также подтвердили перебои с электроснабжением.

В 12:36 возобновили работу общественного электротранспорта.

По состоянию на 15:18 водоснабжение на левом берегу Киева было восстановлено полностью, на правом – давление в сетях восстанавливалось постепенно.

