У неділю, 29 березня, відключень світла для побутових та промислових споживачів не передбачається.

Про це повідомили в Укренерго.

– Завтра заходів із обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять українців обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 ранку і до 21:00.

Зараз дивляться

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві зафіксували перебої з електропостачанням.

Без світла залишилася частина лівобережних районів столиці. Також надходили повідомлення про проблеми з водопостачанням в Оболонському районі.

У Київводоканалі підтвердили, що водопостачання тимчасово відсутнє на лівому березі міста, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах.

Через ситуацію частково призупиняли рух метро на ділянці від станції Дніпро до станції Лісова.

Пізніше у Київській міській військовій адміністрації також підтвердили перебої з електропостачанням.

О 12:36 відновили роботу громадського електротранспорту.

Станом на 15:18 водопостачання на лівому березі Києва було відновлено повністю, на правому – тиск у мережах відновлювався поступово.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.