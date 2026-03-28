Графіки відключення світла 29 березня: чи вимикатимуть електрику завтра
У неділю, 29 березня, відключень світла для побутових та промислових споживачів не передбачається.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра заходів із обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго просять українців обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 ранку і до 21:00.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві зафіксували перебої з електропостачанням.
Без світла залишилася частина лівобережних районів столиці. Також надходили повідомлення про проблеми з водопостачанням в Оболонському районі.
У Київводоканалі підтвердили, що водопостачання тимчасово відсутнє на лівому березі міста, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах.
Через ситуацію частково призупиняли рух метро на ділянці від станції Дніпро до станції Лісова.
Пізніше у Київській міській військовій адміністрації також підтвердили перебої з електропостачанням.
О 12:36 відновили роботу громадського електротранспорту.
Станом на 15:18 водопостачання на лівому березі Києва було відновлено повністю, на правому – тиск у мережах відновлювався поступово.