Украинские дроны уничтожили пусковые установки Shahed в Донецком аэропорту
Силы беспилотных систем ВСУ поразили пусковые установки дронов Shahed в Донецком аэропорту и уничтожили ряд важных целей россиян на оккупированных территориях.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди.
Удары ВСУ в Донецкой области: что известно
В ночь на 28 марта украинские военные обнаружили и поразили мобильные пусковые установки дронов типа Гербера/Shahed на территории Донецкого аэропорта.
Операцию провели пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.
Параллельно украинские подразделения продолжили уничтожение систем противовоздушной обороны противника.
На оккупированных территориях были поражены:
- ЗРК Тор-М2 — в Луганской области (29-е уничтоженное средство ПВО за март);
- ЗРК Тор-М1 — в Запорожской области (30-е средство ПВО за месяц);
- самоходную артиллерийскую установку Гвоздика.
Украинские дроны также поразили ряд важных объектов противника, в частности:
- склад РЭБ и боеприпасов в Донецкой области;
- склад материально-технического обеспечения в Херсонской области;
- склад горюче-смазочных материалов в Луганской области;
- башни связи и коммуникационные узлы в Мангуше.
Ранее стало известно, что бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ 28 марта отразили массированный штурм российских войск на Александровском направлении.
По данным военных, это была самая мощная атака на этом участке фронта с начала года — противник задействовал тяжелую бронетехнику и значительное количество личного состава, однако украинские подразделения смогли остановить наступление и полностью стабилизировать ситуацию.