Силы беспилотных систем ВСУ поразили пусковые установки дронов Shahed в Донецком аэропорту и уничтожили ряд важных целей россиян на оккупированных территориях.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди.

Удары ВСУ в Донецкой области: что известно

В ночь на 28 марта украинские военные обнаружили и поразили мобильные пусковые установки дронов типа Гербера/Shahed на территории Донецкого аэропорта.

Операцию провели пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

Параллельно украинские подразделения продолжили уничтожение систем противовоздушной обороны противника.

На оккупированных территориях были поражены:

ЗРК Тор-М2 — в Луганской области (29-е уничтоженное средство ПВО за март);

ЗРК Тор-М1 — в Запорожской области (30-е средство ПВО за месяц);

самоходную артиллерийскую установку Гвоздика.

Украинские дроны также поразили ряд важных объектов противника, в частности:

склад РЭБ и боеприпасов в Донецкой области;

склад материально-технического обеспечения в Херсонской области;

склад горюче-смазочных материалов в Луганской области;

башни связи и коммуникационные узлы в Мангуше.

Ранее стало известно, что бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ 28 марта отразили массированный штурм российских войск на Александровском направлении.

По данным военных, это была самая мощная атака на этом участке фронта с начала года — противник задействовал тяжелую бронетехнику и значительное количество личного состава, однако украинские подразделения смогли остановить наступление и полностью стабилизировать ситуацию.

