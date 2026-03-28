Силы беспилотных систем ВСУ поразили пусковые установки дронов Shahed в Донецком аэропорту и уничтожили ряд важных целей россиян на оккупированных территориях.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди.

Удары ВСУ в Донецкой области: что известно

В ночь на 28 марта украинские военные обнаружили и поразили мобильные пусковые установки дронов типа Гербера/Shahed на территории Донецкого аэропорта.

Операцию провели пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

Параллельно украинские подразделения продолжили уничтожение систем противовоздушной обороны противника.

На оккупированных территориях были поражены:

  • ЗРК Тор-М2 — в Луганской области (29-е уничтоженное средство ПВО за март);
  • ЗРК Тор-М1 — в Запорожской области (30-е средство ПВО за месяц);
  • самоходную артиллерийскую установку Гвоздика.

Украинские дроны также поразили ряд важных объектов противника, в частности:

  • склад РЭБ и боеприпасов в Донецкой области;
  • склад материально-технического обеспечения в Херсонской области;
  • склад горюче-смазочных материалов в Луганской области;
  • башни связи и коммуникационные узлы в Мангуше.

Ранее стало известно, что бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ 28 марта отразили массированный штурм российских войск на Александровском направлении.

По данным военных, это была самая мощная атака на этом участке фронта с начала года — противник задействовал тяжелую бронетехнику и значительное количество личного состава, однако украинские подразделения смогли остановить наступление и полностью стабилизировать ситуацию.

