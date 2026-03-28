Сили безпілотних систем ЗСУ уразили пускові установки дронів Shahed у Донецькому аеропорту та знищили низку важливих цілей росіян на окупованих територіях.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.

Удари ЗСУ на Донеччині: що відомо

У ніч на 28 березня українські військові виявили та уразили пускові мобільні установки дронів типу Гербера/Shahed на території Донецького аеропорту.

Операцію провели пілоти 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

Паралельно українські підрозділи продовжили знищення систем протиповітряної оборони противника.

На окупованих територіях було уражено:

ЗРК Тор-М2 — на Луганщині (29-й знищений засіб ППО за березень);

ЗРК Тор-М1 — у Запорізькій області (30-й засіб ППО за місяць);

самохідну артилерійську установку Гвоздика.

Українські дрони також уразили низку важливих об’єктів ворога, зокрема:

склад РЕБ та боєприпасів у Донецькій області;

склад матеріально-технічного забезпечення у Херсонській області;

склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині;

вежі зв’язку та комунікаційні вузли у Мангуші.

Раніше стало відомо, що бійці 37 окремої бригади морської піхоти ЗСУ 28 березня відбили масований штурм російських військ на Олександрівському напрямку.

За даними військових, це була найпотужніша атака на цій ділянці фронту з початку року — ворог залучив важку бронетехніку та значну кількість особового складу, однак українські підрозділи змогли зупинити наступ і повністю стабілізувати ситуацію.

Пов'язані теми:

